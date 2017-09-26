العبوات الناسفة تزهق أرواح المزيد من ثوار درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى أربعةٌ من مقاتلي كتائب الثوار في درعا اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر، وأصيب آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم شمال درعا.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء) إن العبوة انفجرت بسيارة تتبع لـ (جيش الأبابيل) ظهر اليوم على طريق الحارة ـ زمرين شمال درعا، مما أدى لمقتل وإًصابة سبعة من مقاتليه.

وأوضح أن القتلى هم (ناصر محاسنة) القائد الميداني في (جيش الأبابيل) بالإضافة لكل من (خليل الحلقي وأحمد الحلقي وحسن الحلقي)، بالإضافة لإصابة ثلاثة أخرين جروحهم خطيرة تم نلقهم إلى إحدى النقاط الطبية في المنطقة.

وأضاف المصري أن عملية التفجير هي السابعة من نوعها في ريف درعا الشمال منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، وأنها الثالثة التي تستهدف (جيش الأبابيل) في هذه المنطقة.

في المقابل، تمكنت كتائب الثوار يوم أمس من تفكيك عبوة ناسفة بالمقربة من بلدة (عقربا) شمال درعا على شكل صخرة (بازلت) وهذه العبوات يتم زراعتها من قبل النظام والشبكات المرتبطة به.

على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة شمال بلدة (بصر الحرير) في ريف درعا الشرقي صباح اليوم، بحسب الناشط محمد الحريري الذي قال لـ (كلنا شركاء) إنها انفجرت في منطقة (الخوابي) على أطراف البلدة ما أدى لإصابة رجل و زوجته.