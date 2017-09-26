دعوى قضائية في حلب ضد المسؤولين عن المناهج الجديدة

زياد عدوان: كلنا شركاء

رفع المحاميان أكرم عزوز ومحمد إبراهيم إلى جانب رجل الأعمال الحلبي محمد فواز عجوز دعوى قضائية ضد “دارم طباع” مدير دائرة المناهج الدراسية في وزارة التربية التابعة للنظام، وعلى المسؤولين على طباعة المناهج الدراسية الجديدة للعام الحالي.

ووجهت الدعوى القضائية التي رُفعت بالأمس تهم من بينها سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة والنيل من هيبة النظام، بالإضافة للنيل من الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية وذلك بسبب وضع خريطة لسوريا تظهر اقتطاع لواء اسكندرون والجولان المحتل.

كما تضمنت الدعوى القضائية المقامة ضد مدير دائرة طباعة المناهج الدراسية استخدام أناشيد مدرسية غير لائقة من تأليف أشخاص على “عداء مع الدولة السورية”، ووضع أغلفة غير لائقة للكتب المدرسية لما تحمله من إساءة للمجتمع السوري وللدين الإسلامي.

وعقب بدء العام الدراسي الجديد اشغلت قضية المناهج الدراسية الجديدة الرأي العام في سوريا حيث توالت الردود الغاضبة بسبب المناهج الدراسية التي حملت في محتواها مخالفات كثيرة بالإضافة لإدخال أفكار لا تتناسب مع الجيل الدراسي، كما أثارت المناهج جدلا واسعا، بعد اتهام وزير التربية هزوان الوز للسعودية بالوقوف وراء الحملة الإعلامية التي استهدفت المناهج الدراسية الجديدة.