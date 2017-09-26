وزير (التجارة) يهدد بإغلاق محال الشاورما المخالفة

معاوية مراد: كلنا شركاء

بينما يعاني المواطن السوري واقتصاد البلاد الويلات من جراء الحرب وحصار المناطق، تشتعل وسائل إعلام النظام ووسائل تواصله بحرب تسعيرة سندويشة الشاورما الجديد، وعدم تطبيق المحال التجارية لقرارات الوزارة لأنهم يرون فيها اجحافاً بحقهم كون المواد الأولية مرتفعة السعر بينما يتحدث مدير تموين دمشق عن انخفاض في أسعار الفروج.

ودخل وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام عبد الله الغربي على خط سندويشة الشاورما عندما هدد أصحاب المحال بإغلاقها أذا لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة.

أيضاً صرح مدير تموين دمشق عدي شبلي بأن أسعار الشاورما اصبحت كالتالي:

كيلو الشاورما 2800 ل.س

سندويشة شاورما دجاج وزن 120 غ سعرها 400 ليرة.

سندويشة شاورما دجاج وزن 80 غ سعرها 300 ليرة.

سندويشة شاورما دجاج وزن 40 غ سعرها 175 ليرة

وكان سعر سندويشة الشاورما قد وصل إلى 600 ليرة سورية وأحياناً تجاوز حاجز 800 ليرة عندما تعرض قطاع الدواجن لهزة عنيفة قبل سنوات.