الدفاع المدني: عشرات القتلى والجرحى بقصف روسي على ريف حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل عشرة مدنيين وأُصيب أكثر من 25 شخصاً بينهم أطفال ونساء، اليوم الثلاثاء (26أيلول/سبتمبر)، جراء الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي على مدن وبلدات ريف حلب، التي تدخل ضمن اتفاقية تخفيض التصعيد.

وقال الناشط الإعلامي “ابراهيم أبو الليث” مدير المكتب الإعلامي لـ “الدفاع المدني” في حلب، إن “الطائرات الحربية الروسية قصفت بالصواريخ الفراغية قرية حوير العيس وبلدتي الحاجب وتل الضمان في ريف حلب الجنوبي، مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة 11 شخصاً في قرية حوير العيس”، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني عملت لعدة ساعات على استخراج القتلى والجرحى من بين الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية الروسية.

وأكد “أبو الليث” لـ “كلنا شركاء”، “مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء تعرض بلدة كفركرمين في ريف حلب الغربي، لغارات جوية بالصواريخ الفراغية من الطائرات الحربية الروسية”، مشيراً إلى أن “الطائرات الحربية استهدفت فرق الدفاع المدني بعدة غارات أثناء قيامهم بمحاولة إنقاذ المصابين ونقلهم إلى النقاط الطبية”.

وأضاف “قتلت أم وطفلها، وأُصيب أكثر من خمسة آخرين جلهم أطفال، جراء غارات جوية مماثلة، استهدفت المباني السكنية في منطقة ريف المهندسين غرب مدينة حلب”.