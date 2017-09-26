غارات جوية في الغوطة للمرة الأولى بعد (خفض التصعيد)

محمد كساح: كلنا شركاء

لأول مرة بعد دخول المنطقة ضمن اتفاق “خفض التوتر” تعرضت الغوطة الشرقية للعديد من الغارات الجوية ما أدى لإصابات في صفوف المدنيين وفقا لمراسلنا في المنطقة.

وشهدت معظم بلدات الغوطة الشرقية قصفا مكثفا بسلاح المدفعية الثقيلة في وقت تتعرض فيه جبهاتها لهجمات عنيفة بدأتها قوات النظام يوم أمس الإثنين.

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في المنطقة إن الطيران الحربي نفذ قبل قليل 4 غارات جوية على مدينة دوما ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين.

في حين توفي الطفل “عبيدة حمو” متأثرا بجراح سابقة في ذات المدينة التي تعرضت أيضا لقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة.

قصف مدفعي مماثل استهدف بلدة مديرا أدى لسقوط الشهيد الطفل “علي عبيد” وعدد من الجرحى. كما مشطت قوات النظام مدينة عربين وحمورية وسقبا بالرشاشات الثقيلة.

في مدينة حرستا سقط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف مدفعي لقوات النظام على المدينة. بينما استهدف النظام مزارع بلدة جسرين بأسطوانة غاز متفجرة.

وواصل النظام هجماته التي شنها أمس على محور جوبر – عين ترما استطاع خلالها فيلق الرحمن عطب دبابة وجرافة عسكرية إضافة لتدمير دبابة أخرى وفقا لمراسلنا .

يشار إلى أن الهيئات التعليمية العاملة في الغوطة علقت الدوام المدرسي غدا الأربعاء نتيجة القصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة.

وكان الناطق باسم أركان جيش الإسلام انتقد خلال تصريحات لـ(كلنا شركاء) يوم أمس الإثنين، عدم التزام النظام باتفاق “تخفيف التوتر” الذي وُقع في الأسابيع الماضية بضمانة روسية مؤكدا أن مقاتليه على أهبة الاستعداد للرد على خروقات النظام المتكررة في المنطقة.