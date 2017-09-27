المحامي إدوار حشوة: أسباب خلاف الأكراد مع حكومة بغداد

المحامي إدوار حشوة: كلنا شركاء

كثيرون لا يعرفون من أسباب الخلاف غير القشور وما يتداوله الاعلام لذلك ومع تفجر الخلاف اثر الذهاب نحو الانفصال عبر استفتاء محلي في الإقليم الكردي (ومع اننا لا نعتقد بصوابية الانفصال لانه يطرح في ظروف غير مؤاتية ولا يحظى بموافقة الدول التي رسمت حدود العراق ولا دول الجوار وسوف يضيف الى أزمات المنطقة وحروبها أزمة جيدة وربما حصارا وحروبا) فإننا سنبين أسباب الخلاف ومن هو المسؤول عن التدهور الحاصل بحيادية تامة تنطلق من الحرص على وحدة العراق بكل مكوناته في مجتمع عادل يخلو من الطغيان والطائفية .

بدأ الخلاف في المرحلة التي تلت تطبيق دستور العراق الذي تم التفاوق والتصويت عليه عام ٢٠٠٥ كل الحكومات التي جاءت كانت واجهة للاغلبية الشيعية في الحكم وفِي مجلس النواب وتصرفت بعيدا عن روح الدستور القائم على ديمقراطية برلمانية تم اختراقه وبنود كثيرة فيه لم تنفذ لخدمة السيطرة الشيعية الامر الذي أوجد معارضة سياسية ومعارضة دينية ومعارضة كردية .

المعارضة السنية كانت ضعيفة وفِي احيان كثيرة متهمة بأنها حاضنة لجماعة صدام أو لداعش لاحقا ولم يكن ذلك صحيحا بالمطلق.

المخالفات الدستورية

المادة ٦٥ من الدستور العراقي تنص على ما يلي (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ( مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب )

هذه المادة رفضت كل الحكومات تفعيلها في مشروع قانون يعرض على مجلس النواب مع ان هذا المجلس جزء لا يتجزا من الفيدرالية التي قام عليها دستور العراق وذلك لصالح مركزية في بغداد يسيطر عليها المكون الشيعي .

٢- لم تنفذ الحكومة ما ورد في الدستور من تشكيل المحكمة العليا الدستورية الوارد ذكرها في المادة (٩٢) والتي تنص على ما يلي ( المحكمة الاتحادية العليا هيئة. قضائية مستقلة ماليا وإداريا وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

واختصاص هذه المحكمة بموجب المادة ٩٣ هي ( الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشرًلدى المحكمة وكذلك الفصل في المنازعات. التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ).

لذلك وفِي ظل غياب الرقابة القضائية فان حكومة المركز تصرفت خارج هذه الرقابة وتحولت الى ديكتاتورية كانت محل احتجاج الأقاليم والسياسين .

٣- مخالفة المادة ( ٨٤) التي تنص على ما يلي ( ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفق مبادى حقوق الانسان وتخضع لرقابةمجلس النواب ويرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء. )

الذي حصل هو عدم إصدار القانون فظلت الأجهزة تعمل وفق قوانين صدام حسين وخارج رقابة مجلس النواب( وبدلا من ان ترتبط المخابرات بمجلس الوزراء مجتمعا صارت مرتبطة بشخص ريس الوزراء وحده) خلافا للنص الدستوري وكان ذلك جزءا من الديكتاتورية الجديدة ).

٤- مخالفة المادة ٨٠ الفقرة الخامسة التي تتعلق بصلاحية مجلس الوزراء على ما يلي

(التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورييس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قاىد فرقة فما فوق وريس جهاز المخابرات وروساء الأجهزة الأمنية .)

وعمليا لم تفعل هذه المادة وصار تعيين كل المذكورين من قبل ريس مجلس الوزراء دون موافقة مجلس الوزراء ودون موافقة مجلس النواب وكان ذلك جزءا من الديكتاتورية وخلافا للدستور .

٥- مخالفة المادة ٩- من الدستور التي تنص على ما يلي ( الفقرة ب ( يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج القوات المسلحة ) مع ذلك خالف الأكراد ذلك وأنشأوا. البشمركة وقام الشيعة بإنشاء الحشد الشعبي وكلاهما خالف الدستور وشرع ما لم يسمح به الدستور الذي نص على وجود قوات مسلحة واحدة وحتى البشمركة بقيت غير تابعة فإنها بقيت بلا سند دستوري ايضا .

٦- مخالفة المادة ١٤٠ التي تنص( تتولى السلطةًالتنفيذية تنفيذ متطلبات المادة ٨٥

من قانون ادارةًالدولة في التطبيع والاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها خلال مدة اقصاها نهاية عام ٢٠٠٩)

هذا الاستفتاء لم يتم في المناطق المتنازع عليها والتي هي مدار الخلاف بين الأكراد وبغداد .

كما ان النصوص الواردة في الدستور حول النفط والغاز ادارة وتسويقا وتوزيعا لم يتم احترامها وبقيت تحت سيطرة مركزية يمارسها لا مجلس الوزراء مجتمعا بل ريس المجلس وحده .

الخلاف ليس على أموال ولا على مراكز هو في العمق خلاف على عدم تطبيق الدستور التوافقي لصالح ديكتاتورية شيعية اضطرت الأكراد الى التهديد بالاستقلال رغم قناعتهم باستحالة ذلك في الزمن المنظور.

الدول وخاصة الأميركية ستدفع الأمور نحو طاولة مفاوضات برعايتها لتحويل نتايج الاستفتاء من التنفيذ الى التفاوض عليه وإذا تم ذلك فالتحدي سيكون بين الأكراد والسنة وضد الاستبداد الشيعي والحل. للخروج من ذلك هو العودة للحكم البرلماني وفق الدستور وتنفيذه لا القفز عليه ولا إهماله

وهذا هو السؤال