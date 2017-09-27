ريزان حدو: بالأمس كان سد الفرات و اليوم حقل كونيكو

ريزان حدو: كلنا شركاء

مع كل انتصار تحققه قوات سورية الديمقراطية على داعش ، تبدأ غرفة عمليات معادية للشعب السوري لنشر أخبار ملفقة لا أساس لها بقصد الإساءة لقسد ، مع التركيز المدروس بلؤم و حقد على أحد مكونات قسد ( الكرد ) في محاولة للعب على وتر العرقية و العنصرية البغيضة .

و كأن الشعب السوري لا يكفيه ما عاناه من ويلات بسبب قنوات تلفزيونية و صحف و مواقع و اعلاميين عملوا على تأجيج الطائفية .

بالأمس مع انطلاق معركة تحرير الرقة و ريفها و بينما كانت قوات سورية الديمقراطية تحقق تقدما على داعش في مدينة الطبقة بدأت حملة اعلامية للتشويش على قسد في محاولة لعرقلة تقدمها عبر نشر أخبار و دراسات و أبحاث عن نية قسد القيام بنسف سد الفرات و إغراق المنطقة بهدف القيام بتغيير ديمغرافي ،

و لكن قيادة قوات سورية قررت أن أفضل رد على هذه الحملات هو تحرير الطبقة و العمل على تأمين سد الفرات ، و هذا ما كان ، و فشلت حملة التحريض و نشر فبركات تدمير سد الفرات من تحقيق أهدافها .

و اليوم يعود الخفافيش لنشر فبركات عن حقل كونيكو ( قرية خشام في ريف ديرالزور الشرقي ) ( تارة قسد تحرق الحقل – تارة أخرى قسد تنفذ إنزال جوي على الحقل و تقوم بتدميره و … و …. .

طبعا كل هذه الأخبار عارية عن الصحة فقوات سورية الديمقراطية ( نقلا عن قيادة عاصفة الجزيرة ) لم تقم بأي عمل على محور حقل كونيكو .

الكرد سوريون بامتياز … وطنيون و أخلاقيون …

الكرد حافظوا بشهادة الجميع على الأملاك العامة لذلك كسبوا احترام العامة .

الكرد لم يدمروا و يسرقوا المعامل و الآثار و مخزون القمح ليبيعوها في تركية ….

هل تعلمون لماذا ؟

فإضافة إلى الوازع الأخلاقي ، الكرد يعتبرون أنفسهم شركاء حقيقيين في سورية اليوم و في سورية الغد ، و ليسوا عبارة عن مرتزقة طارئين .

من الواضح أن من يروج هذه الشائعات لا يهدف للإساءة للكرد فقط بل لكل الشعب السوري من خلال زرع بذور الحقد بين مكوناته .

يذكر أن حقل كونيكو تبادلت عدة قوى السيطرة عليه بدء من كتائب الجيش الحر مرورا بجبهة النصرة إلى أن تمكنت داعش عام 2014 من السيطرة عليه بعد معارك خاضتها ضد جبهة النصرة التي كانت تسيطر على الحقل وقتذاك ، و قيل وقتها أن أحد أسباب اندلاع المعارك بين داعش و النصرة كان خلافا” عشائريا” بين قسم من عشائر البوجامل المبايع لجبهة النصرة و قسم من عشائر البكير المبايع لداعش .