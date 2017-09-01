انتقاماً للقرداحة… عنصرٌ للنظام يعدم ميدانياً خمسة مدنيين

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشر عنصرٌ للنظام أمس الإثنين 25 أيلول/سبتمبر، على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، صوراً يظهر فيها وهو يعدم عدداً من المدنيين من أبناء دير الزور، انتقاماً للقصف الذي تعرضه له مدينته القرداحة.

وقال عنصر النظام يُدعى “مياس” جركس” في تدوينة أرفقها مع صور الإعدام، إن هذا الإعدام “انتقاماً لعرين الأسود الحبيبة”، ويظهر في الصور عنصران تابعان للنظام، وخمسة مدنيين مقيدين، أحدهم ساقه مكسورة.

ومن جهته، قال الناشط “عامر الهويدي” في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، إنه تم التعرف على الضحايا الذين تم إعدامهم، وهم: (إبراهيم العلي الحسين النيرات، أحمد المحمد العلي الحسين النيرات)، إضافة إلى شخصين آخرين ضريرين من عشيرتي البوسريا والبوناصر.

وأوضح “الهويدي” أن المجرم الذي ظهر مع “مياس جركس” في صور الإعدامات، هو الشبيح “صالح الصياح” من دير الزور، ولكن تم تمويه وجهه بعد التصوير، ونشر “الهويدي” صورة من أرشيف سابق لـ “الصياح” وهو يقاتل مع ميليشيات النظام.

وكان قد تسبب قصفٌ صاروخيُّ على مدينة القرداحة بريف اللاذقية أمس بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح بعضها خطرة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن صواريخ من نوع “غراد” استهدفت مدينة القرداحة، وسقطت في مناطق مدنية متسببةً بسقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.