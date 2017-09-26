مقتل 10 عناصر لقوات النظام خلال محاولتهم التقدم شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر)، عن مقتل أكثر من 10 عناصر من قوات النظام وميليشياته، خلال محاولتهم التقدم شمال قرية معان بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن القائد العسكري في الهيئة “جهاد الحموي” قوله إن قوات النخبة صدت محاولة لتقدم قوات النظام على كل من نقاط “تل زعتر” و”مدجنة النداف” و”بيوت المختار” شمال قرية معان في ريف حماة الشمالي.

وأضاف “الحموري” أن اشتباكات عنيفة دارت مع قوات النظام دامت لعدة ساعات، تكبدت خلالها تلك القوات أكثر من 10 قتلى والعديد من الجرحى، مشيراً إلى أن عناصر هيئة تحرير الشام استولوا على عدد من الأسلحة الخفيفة والذخائر.

ونشرت “إباء” صوراً للعملية، وصوراً يظهر فيها جثث عدد من قتلى قوات النظام الذي قُتلوا أثناء صد الهجوم.

ويستمر الطيران الحربي والمروحي باستهداف مدن وبلدات ريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، فقد وثق ناشطون اليوم استهداف الطيران المروحي الروسي بالصواريخ الأطراف الجنوبية لمدينة اللطامنة، إضافة إلى قصف بالصواريخ الارتجاجية من قبل الطيران الحربي الروسي، استهدف المدينة تزامناً مع قصف بالحربي الرشاش وقصف صاروخي ومدفعي من الحواجز التابعة لقوات النظام، ما أدى إلى مقتل “مصطفى حمود العيسى” (13 عاما).