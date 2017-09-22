بالأسماء والصور… طرطوس تشيّع 13 قتيلاً لقوات النظام

صفوان أحمد: كلنا شركاء

شيّعت محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر)، 13 عنصراً لقوات النظام، قُتلوا في المواجهات مع كتائب الثوار وتنظيم “داعش” على عدة جبهات.

وأفادت صفحة “حزب البعث العربي الاشتراكي – فرع طرطوس” بأنه تم اليوم تشييع 13 عنصراً من قوات النظام في المشفى العسكري بطرطوس، بحضور أمين فرع “حزب البعث” بطرطوس “مهنا عباس مهنا”، ومحافظ طرطوس “صفوان أبو سعدى”، وأعضاء قيادة الفرع، وآخرين.

ومن جهتها، نعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية اليوم، الملازم أول “يونس عبد القدوس”، والذي قُتل في درعا، وينحدر من قرية بيت الشيخ يونس/صافيتا، إضافةً إلى “بطل الحرس الجمهوري، وبطل مطار الطبقة العسكري”، على حد وصف الصفحة الموالية، “كمال محمد علي”، والذي قُتل في حي جوبر الدمشقي، وهو من قرية “نحل العنازة” ومن سكان البرانية/طرطوس.

القتلى الذين تم تشييعهم اليوم:

– هاني مصطفى عثمان، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس “الخراب”

– المقدم نبراس جميل جديد، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس/الدريكيش “القصيبية”

– محمد محمود المحمد، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس/صافيتا “الصومعة”

– عثمان خالد حليس، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس/بانياس

– يسار حسن علي، قُتل في دير الزور وهو من طرطوس/صافيتا “عين التينة”

– أسامة محمد نعمان، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس/بانياس

– سلمان علي عصفورة، قُتل في حمص، وهو من طرطوس/الدريكيش “بويضة الزمام”

– علي حامد عباس، قُتل في عين ترما، وهو من طرطوس/صافيتا “رأس الخشوفة”

– بسام عبد الحميد حسن، قُتل في دمشق، وهو من طرطوس “الزرقات”

– علاء خليل رمضان، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس “جنينة رسلان”

– أسد طلال سليمان، وهو من طرطوس “القلوع”

– علي محمد بدور، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس/بانياس قرية “العصيبة”

– ولاء محمود دالي، قُتل في دير الزور، وهو من طرطوس الشيخ بدر “المجيدل”