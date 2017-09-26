إسقاط طائرةٍ مروحيةٍ شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار مساء اليوم الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر)، إسقاط طائرة مروحية في ريف حماة الشمالي، إثر استهدافها بصاروخ موجه.

وجاء في بيان لـ “جيش العزة” نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “بعملية نوعية تمكنت كتيبة الـ (م.د) من إسقاط طائرة مروحية جنوب رحبة خطاب بصاروخ مضاد للدروع (تاو)”.

وأفاد ناشطون بأن المروحية سقطت بين بلدتي خطاب وأرزة جنوب شرق بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي، بعد أن تم استهدافها بصاروخ موجه من قبل “جيش العزة” وهي على ارتفاع 20 مترا عن سطح الأرض، بين قرية المصاصنة ومدينة حلفايا.

وكان قد أعلن “جيش العزة” المقاتل في ريف حماة الشمالي عن إسقاط مروحية روسية كانت تطير على ارتفاع منخفض قرب بلدة خطاب بريف حماة الشمالي في 2 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، باستخدام صاروخٍ حراري أثناء تنفيذها لأعمال قتالية قرب رحبة المركبات المجاورة لبلدة خطاب.

ونشر “جيش العزة” حينها شريطاً مصوراً بلحظة استهداف المروحية الروسية ونشوب النيران فيها، بعد تطاير قطعٍ منها.