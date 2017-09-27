خلال لقائه الأحزاب السورية… الائتلاف يؤكد على ضرورة التنسيق تجاه المواقف السياسية

كلنا شركاء: رصد

أجرت “لجنة الأحزاب والتكتلات” التي أنشأها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بقرار من هيئته العامة، لقاءات عدة مع الأحزاب والتيارات السورية، خلال اليومين الماضيين في كل من مدينتي غازي عنتاب وأورفة التركيتين، بحثت خلالها آخر التطورات الميدانية والسياسية، بهدف تنسيق المواقف واتخاذ القرارات بما يخص الثورة السورية.

وشرح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف “عقاب يحيى” لممثلي الأحزاب والتكتلات آخر تطورات العملية السياسية، كما استعرض عملية الإصلاح التي يجريها الائتلاف على تمثيل كافة مكوناته وأحزابه وتياراته.

وأكد “يحيى” أن النظام متعنت بقراراته وجرائمه بحق الشعب السوري، بسبب الدعم اللامحدود من روسيا، مضيفاً أن ذلك يقابله عجز أممي على إخضاع الأسد للقرارات الدولية.

واستعرض عضو الهيئة السياسية وعضو الوفد المفاوض “فؤاد عليكو”، العملية التفاوضية في جنيف، وشرح بعض المفاصل التي تعرضت لها العملية السياسية، والعراقيل التي تواجهها، وعلى رأسها رفض النظام الانخراط بشكل جاد في أي عملية سياسية تطبيقاً لبيان جنيف والقرار 2254.

ودعا عضو الهيئة السياسية “أحمد سيد يوسف” جميع التكتلات والأحزاب إلى التشارك في جميع المواقف التي تخص الثورة السورية، وبحثها معاً بهدف الوصول إلى مواقف ثابتة من التحديات والمخاطر التي تواجه الثورة السورية.