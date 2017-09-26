الملك السعودي يصدر قراراً يسمح به للمرأة بقيادة السيارة

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أصدر ملك المملكة العربية السعودية “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، اليوم الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر)، أمراً سامياً يسمح للنساء بالحصول على رخصة قيادة السيارة.

وجاء في بيان الأمر السامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأضاف البيان: “نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”.

وطالب البيان باعتماد “تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه”.