(داعش) يعلن مقتل 120 عنصراً من (قسد) في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر)، مقتل 120 عنصراً من ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هجومٍ شنّه التنظيم على مواقع الميليشيات في الأحياء الشرقية من الرقة.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لـ “ولاية الرقة” التابع لتنظيم “داعش”، بأن مقاتلي التنظيم شنّوا هجمواً واسعاً على مواقع (قسد) في حيي المشلب والصناعة شرقي مدينة الرقة، وقرية “الرقة السمرا” في الريف الشرق للمدينة.

وأضاف بأن الهجوم بدأ صباح اليوم بهجمات على مواقع (قسد) استخدم مقاتلو التنظيم فيها كافة الأسلحة، وأدت إلى مقتل 120 عنصراً وإصابة آخرين من الميليشيات.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، في حين سيطر مقاتلو التنظيم على عدة نقاط في حي الكهرباء شمال المدينة، إثر هجوم على مواقع (قسد) فيه.

كما أعلنت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، تدمير عربة همر لميليشيات (قسد) بقذيفة صاروخية أمس في حي الكهرباء بمدينة الرقة، ومقتل 5 عناصر من (قسد) وإصابة 3 آخرين قنصاً في حيي الأمين والكهرباء اليوم.

ومن جهتها، أفادت مصادر إعلام مقربة من ميليشيات (قسد) بأن مجموعة من عناصر التنظيم حاولت اليوم التسلل سراً إلى قرية “رقة سمرا” 3 كم شرق الرقة، والهجوم على مواقع مقاتلي (قسد).

وأضافت المصادر أنه خلال الاشتباكات القوية التي نشبت بين مقاتلي (قسد) و”داعش”، تم تدمير سيارة مفخخة وقتل ما لا يقل عن 23 عنصراً للتنظيم.