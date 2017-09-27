إيران تسعى إلى بناء مصفاة نفطية في سورية

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قال مدير تقنيات المصب في «معهد أبحاث صناعة النفط» الإيراني أكبر زمانيان اليوم (الثلثاء)، إن إيران ستبني مصفاة نفطية في سورية قرب مدينة حمص، وستبلغ طاقتها الإنتاجية 140 ألف برميل يومياً، وفق ما نقلت وكالة «فارس» للأنباء.

ويأتي مشروع المصفاة في إطار سلسلة صفقات تجارية أعلنتها إيران تشير إلى دور اقتصادي متزايد لها بعد سنوات من القتال في الحرب السورية. وستقوم المصفاة بتكرير الخام السوري الخفيف والثقيل.

ونسبت «فارس» إلى زمانيان قوله: «سيتم تشييد المصفاة في إطار كونسرتيوم بمشاركة إيران وفنزويلا وسورية». وأضاف أن المجمع سيقام بعدما تنتهي الحرب في سورية. وستتولى إيران أيضاً إعادة بناء مصفاتين قائمتين.

وكانت إيران وقعت في منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري اتفاقات مع دمشق لإصلاح شبكة الكهرباء السورية. وتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بناء محطة كهرباء في محافظة اللاذقية الساحلية بقدرة 540 ميغاوات، وفق ما ذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا).

وقالت «سانا» إن الاتفاق يشمل أيضاً ترميم مركز التحكم الرئيس لشبكة الكهرباء السورية في دمشق. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في ذلك الوقت إن اتفاقات الكهرباء قد تبلغ قيمتها ملايين اليورو.

وستعيد إيران في إطار الاتفاق تأهيل محطة كهرباء بقدرة 90 ميغاوات في محافظة دير الزور، حيث حقق الجيش السوري والقوات المتحالفة معه تقدماً في الآونة الأخيرة على حساب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه تم أيضاً توقيع اتفاقين تزود إيران بموجبهما مدينة حلب بالكهرباء بعد أن استعادها الجيش السوري وحلفاؤه بالكامل العام الماضي في انتكاسة كبيرة للمعارضة المسلحة.

وفي كانون الثاني (يناير) وقعت الحكومة الإيرانية وكيانات وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإيراني اتفاقات كبيرة في مجالات الاتصالات والتعدين مع دمشق.