 جمال قارصلي: الحكومة الألمانية الجديدة ستكون أكثر اهتماماً بدمج اللاجئين

وليد غانم: كلنا شركاء

قال السياسي السوري والنائب السابق في البرلمان الألماني “جمال قارصلي”، إن الحزبين الكبيرين خسرا الانتخابات الألمانية، ورجّح أن يكون هناك ائتلاف ثلاثي على مستوى ألمانيا للمرة الأولى، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على اللاجئين في ألمانيا، وأن الحكومة الجديدة ستعمل على تقوية برامج دمج اللاجئين، لأنها ستتشكل من أحزاب تدعم اللاجئين وتدعو إلى المساواة في المجتمع بين المغتربين، مشيراً إلى أن موقف ألمانيا سيكون إيجابياً.

نتائج الانتخابات الألمانية

وتحدث “قارصلي” لـ (كلنا شركاء) عن نتائج الانتخابات الألمانية، وقال: “إن الحزب المسيحي الديمقراطي حصل على أكبر نسبة من الأصوات (33%) ولكنه خسر أكثر من (20%) من أصوات ناخبيه (8,5%)، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي خسر (5,2%) وحصل فقط على (20,5%) من الأصوات، أي أن الحزبين الكبيرين قد خسرا هذه الانتخابات، ولكن لأن حزب ميركل حصل على أكبر نسبة من الأصوات سيقوم بمهمة تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بدون مشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لأن رئيسه، مارتين شولتس، والذي كان منافساً للمستشارة ميركل في هذه الانتخابات، أعلن أن حزبه لن يشارك في الحكومة الجديدة وأنه سيأخذ دور المعارضة في البرلمان، وعلى ميركل أن تبحث عن شريك آخر من أجل تشكل الحكومة الائتلافية الجديدة”.

وأشار “قارصلي” إلى أنه “أمام الحزب المسيحي الديمقراطي، أي حزب ميركل، لم يبق سوى خيار واحد لا ثاني له من أجل الحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو أن يتفاوض مع الحزبين الصغيرين، وهما الحزب الليبرالي (10,7%) وحزب الخضر (8,9%)، أما الحزبين الآخرين، أي حزب اليسار (9,2%) وحزب البديل لألمانيا (12,7%)، لن يكون لهما نصيب في تشكيل الحكومة الجديدة لأن مبادئ وإيديولوجيات وبرامج هذان الحزبان لا يمكن أن تتطابق مع سياسة الحزب المسيحي الديمقراطي”.

وأوضح أن الرابح في هذه الانتخابات كانت هي الأحزاب الصغيرة وخاصة “حزب البديل لألمانيا” والذي سيكون له في البرلمان الألماني (94) نائبا.

انعكاس نتائج الانتخابات على اللاجئين

ورجح “جمال قارصلي” أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من هذه الأحزاب الثلاثة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على اللاجئين في ألمانيا لأن حزب الخضر يعتبر من الأحزاب التي تدافع عن حقوق اللاجئين والمغتربين، وبرامج الاندماج كانت من إحدى دعامات حملته الانتخابية، وحتى أن رئيس حزب الخضر ينحدر من أصول تركية، وأما بالنسبة للحزب الليبرالي، فهو يعمل كذلك على دمج المغتربين في المجتمع الألماني، وهو ضد أن يكون هنالك سقف لعدد اللاجئين الذين ستأخذهم ألمانيا، وهذا ما يطالب به “حزب البديل لألمانيا” وكذلك “الحزب المسيحي الاجتماعي” والذي هو موجود فقط في مقاطعة “بفاريا” في جنوب ألمانيا، وهو الحزب الرديف للحزب المسيحي الديمقراطي.

وأضاف “من المؤسف أن يأتي حزب يميني متطرف وعنصري في القرن 21 وفي ألمانيا، وبعد 70 عاما، ويدخل البرلمان بهذه القوة، طبعاً هذا شيء سلبي جداً، وللأسف هذا الحزب نشأ وترعرع وكبر على ظهر اللاجئين، أرضيته الخصبة هي التحريض ضد اللاجئين، ووصل إلى الانتخابات من خلال التحريض ضد اللاجئين”.

تأثير نتائج الانتخابات على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا

وحول تداعيات الانتخابات على صعيد المسألة السورية والثورة السورية، قال “قارصلي”: “طبعاً المعروف في الدول الكبرى أن السياسية الخارجية تكون دائماً متزنة وتُرسم إلى مدى بعيد حتى لو صار تغيير في الأحزاب، تماماً كما يجري في بقية الدول، تصوري لن تتأثر كثيراً”.

وأكد “قارصلي” أن “السياسة الخارجية دائماً تبقى ثابتة، والحزبان، وخاصة حزب الخضر، يسعيان إلى تقارب الشعوب، وهذه الأحزاب مواقفها إنسانية وستكون إيجابية، وبالنسبة لحزب الخضر يدعو إلى أن تأخذ ألمانيا دوراً أكبر على الصعيد الأوربي”.

وأضاف “ربما سيكون هناك تحسن لصالح الأزمة السورية، أفضل من السابق، لأن أحد الحزبين الصغيرين، واحتمال الحزب الليبرالي، سيكون له حقيبة وزارة الخارجية، وهذا له تاريخ كبير في هذا المجال، وإذا كان هناك تغيير سيكون تغيير إيجابي أكثر”.

وأوضح أن “ألمانيا لها دور كبير في المسألة السورية، وتدعم الدول الجوار وحتى تركيا في مساعدة اللاجئين، وقامت بدور إنساني كبير، وأتصور أن هذا الموضوع سيستمر، وربما يتحسن، وموقف ألمانيا سيكون إيجابياً”.

وقلل “قارصلي” من أهمية نتائج الانتخابات ووصول الحزب اليميني المتطرف على صعيد اللاجئين السوريين، واعتبر أن الحكومة الألمانية الجديدة ستكون أكثر اهتماماً ومتابعة بدمج اللاجئين.

وقال “قارصلي” إن الحكومة الجديدة ستعمل على تقوية برامج دمج اللاجئين وإيجاد برامج لدمج اللاجئين، لأنها حكومة ستتشكل من الحزب الذي تقوده ميركل، ومن حزبا الخضر والليبرالي، وهذان الحزبان، يدعمان دمج اللاجئين وتساوي الحضارات، ويدعوان إلى المساواة في المجتمع بين المغتربين، وإلى تساوي الرجل والمرأة، كما يدعمان الاندماج.

كما استبعد أن يتم إصدار قرارات للحد من لم شمل عائلات اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، وأوضح أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي لا يتعدى التنبؤات، وأن الحزب المتطرف ليس لديه أغلبية في مجلس النواب، وبالتالي لا يستطيع إصدار مثل هذه القرارات أو المطالبة بها، ويستطيع فقط التشويش، وإصدار التصريحات لا أكثر.

وكذلك موضوع الحجاب، فقد استبعد “قارصلي” أن يصدر قرار في ألمانيا بمنع الحجاب في الدوائر الحكومية، وقال: “لا أتصور أن يصدر قرار بمنع الحجاب في الدوائر الحكومية، ولا أتصور أن يُمنع لأن فيه صعوبة كبيرة، وسيكون له استنكار كبير، وخصوصاً أنه أصبح هناك دور كبير للمغتربين حالياً، على سبيل المثال فقط من الأتراك هناك مليون ناخب، هذا الأمر ربما سيكون فيه نقاش، ولكن لن يحدث، ربما يتم مناقشته على المعلمات في المدارس فقط”.

وأكد قارصلي أنه “الحزب اليميني المتطرف طالما ليس لديه الأغلبية في البرلمان، فهو لا يستطيع الإعلان والحديث، فليس لديه الأغلبية، وبالتالي ليس له دور، بل له دور في التشويش، وبالتالي لن يؤثر على السوريين، وكل الأحزاب ترفض الائتلاف معه أو قبوله، وبالتالي لن يكون له دور، ولا داعي إلى تخوف السوريين من القرارات”.

وقال أنه ” على وسائل الإعلام الألمانية أن تقف في وجه الحزب اليميني، وأن يكون ذلك من خلال توعية المواطنين والتركيز على الدور الإيجابي للاجئين، وتسليط الضوء على الأزمة السورية، وتوضيحها للألمان، لكي يتم تخفيف التوتر الذي تدعمه الأحزاب اليمينية”.

واعتبر “قارصلي” أن الحكومة القادمة لن تواجه الكثير من التحديات التي واجهتها الحكومة السابقة حيال اللاجئين، لأن العدد انخفض، معللاً ذلك بأن اللاجئ أصبح أمامه 6 حدود بأسلاك شائكة حتى يصل إلى ألمانيا.

وفي الختام وجه “قارصلي” رسالة إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا قال فيها إنه “يجب علينا نحن السوريون أن نعطي الصورة والانطباع الجيد، ونهتم بأولادنا في المدارس، ولا نحاول تجاوز القانون، وننتبه إلى حساسيات المجتمع الجديد”.