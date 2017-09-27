اغتيال قياديٍ في (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

اغتيل مساء أمس الثلاثاء (26 أيلول/سبتمبر) قيادي في جيش (خالد بن الوليد) المتربط بتنظيم (داعش)، في بلدة (تل شهاب) غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، إن كتائب الثوار قتلت مساء أمس (حسن الرفاعي) القيادي في بلدة (تل شهاب)، وذلك عقب خروج القيادي من مناطق سيطرة جيش خالد في (حوض اليرموك) إلى البلدة.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الرفاعي كان مسؤول الآليات في حركة (المثنى)، وعقب اندماج الحركة مع (لواء شهداء اليرموك) وتشكيل جيش خالد بن الوليد، انتقل للعمل مع جيش (المعتز) على العلن، والعمل بشكل سري مع جيش خالد، وقد تم كشف أمره مطلع العام الجاري عقب تورطه بمحاولة اغتيال القائد الحالي لـ (جيش المعتز) الملازم أول (براء النابلسي).

وأشار إلى أن الرفاعي توجه إلى (حوض اليرموك) غرب درعا، وتم تعيينه مسؤولاً عن خلايا جيش خالد في مناطق سيطرة كتائب الثوار في درعا.

ولفت الديري إلى أن كتائب الثوار خلال العام الجاري تمكنت من تصفية أكثر من 30 خلية لجيش خالد في ريف درعا الغربي، وقد انعكس ذلك على عدد عمليات الاغتيال التي تقف خلفها هذه الخلايا، فخلال الأسابيع الماضية لم يتم تسجيل أي عملية اغتيال من قبل جيش خالد.