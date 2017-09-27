قصفٌ مكثّفٌ على دوما ومركز تأهيل المعاقين ملطخٌ بالدماء والأشلاء

محمد كساح: كلنا شركاء

استهدفت قوات النظام مركزاً لتأهيل المعاقين في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ما أدى إلى مقتل شخصين وسقوط عددٍ كبيرٍ من الجرحى داخل المركز.

وشهدت دوما أمس الثلاثاء تصاعد عمليات القصف، فقد طالت مدفعية النظام الثقيلة الأحياء السكنية والمحلات التجارية، كما نفذ الطيران الحربي 4 غارات جوية على أحياء المدينة.

“عمران أبو سلوم” مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة أكد مقتل 5 أشخاص في حصيلةٍ أولية للغارات والقصف المكثف على مدينة دوما.

وقال مراسلنا إن النظام استهدف مركزاً لتأهيل المصابين من ذوي الإعاقة التي خلفتها الحرب، حيث يعالج هذا المركز، الذي يُعتبر الوحيد من نوعه، أذيات الحبل الشوكي التي تُسبب الشلل النصفي والكامل لدى المصابين.

وأكد مراسلنا وجود حالات تم علاجها في هذا المركز في وقت سابق، وصل أصحابها إلى حدود الشفاء الكامل. مشيراً إلى أن المركز كان يقدم العلاج الفيزيائي والطبي للمصابين.

ونتج عن استهداف المركز سقوط قتيلين من أصحاب الإعاقة وعدد كبير من الإصابات.

ولأول مرة بعد دخول المنطقة ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” تعرضت مدينة دوما للعديد من الغارات الجوية، كما شهدت معظم بلدات الغوطة الشرقية قصفاً مكثفاً بسلاح المدفعية الثقيلة في وقت تتعرض فيه جبهاتها لهجمات عنيفة بدأتها قوات النظام يوم أمس الأول الإثنين.