د. أسامة القاضي: معظم موارد النفط والغاز والقمح ليست بيد النظام

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قال الدكتور “أسامة قاضي” رئيس مجموعة “عمل اقتصاد سوريا”، إنه لا قيمة لحقول النفط والغاز التي تقع تحت سيطرة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أنها مسألة وقت حتى تستلمها ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومؤكداً أن معظم موارد النفط والغاز والقمح ليست بيد النظام.

وحول سيطرة (قسد) على محطة “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور، قال الدكتور “أسامة قاضي” في مقابلة مع قناة “الحدث”، إنه لم يكن وارداً أبداً أن تتخلى أمريكا عن محطة “كونيكو” التي تُشرف عليها بالأصل شركة أمريكية، مضيفاً “أعتقد أن النظام خسرها ويمكن أن يأخذ بدلاً عنها مدينة دير الزور ومطارها العسكري”.

وأشار الدكتور “قاضي” إلى أن محطة “كونيكو” فيها أربع عنفات، وتُنتج حوالي ثلث الغاز السوري، وبالتالي هناك تقريباً 400 ميغا واط من الكهرباء التي تُنتجها سوريا مسؤولة عنها هذه المحطة.

وأوضح رئيس مجموعة “عمل اقتصاد سوريا” أن “دير الزور فيها 18 بئر نفط وحقل غاز واحد، والآن هي مناصفة بين النظام و(قسد)، وأعتقد أن ما تبقى من حقول نفط ستكون من صالح قوات سوريا الديمقراطية، وأن الأخيرة ستستمر حتى تصل إلى البوكمال وإلى ما تبقى من حقول نفط”.

وأكد الدكتور “أسامة” أن “معظم موارد النفط والغاز والقمح ليست بيد النظام”، وأن “النظام لم يحارب داعش أبداً”، مشيراً إلى أن “جبهة النصرة ظلت تسيطر على آبار النفط حتى 2014، ومنذ عام 2014 وحتى الآن حقول النفط مع داعش، خلالها كان هناك توافقات سواء من القاطرجي وكثير من الشخصيات التي كانت تلعب دوراً بين النظام وداعش، تأخذ القمح والنفط بأسعار بخسة مقابل أن يكون هناك أمن وسلام في حدودها مع النظام، لذلك لم يسقط برميل واحد فوق داعش بينما سقطت عشرات آلاف البراميل فوق المحافظات الأخرى”.

وأشار الدكتور “قاضي” في ختام حديثه إلى أنه “لا قيمة لأي بئر نفط تحتله داعش الآن، ولا يمكن لداعش أن تبيع النفط أو الغاز، وهي مسألة وقت حتى تستلم قوات التحالف الديمقراطي ما تبقى من نفط”.