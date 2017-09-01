عمر خربين يكتسح المرمى الإيراني مع الهلال السعودي

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

اكتسح الهداف السوري عمر خربين مرمى حارس المنتخب ونادي بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الأخير بنادي الهلال السعودي مساء أمسٍ الثلاثاء.

وحقق خربين ثلاثة أهدافٍ (هاتريك) في مرمى الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، من أصل الأهداف الأربعة النظيفة التي سجلها الهلال خلال المباراة التي أقيمت في الإمارات في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقدّم موقع كووورة الرياضي المختص إحصائيات لإنجازات اللاعب السوري خلال مسيرته مع ناديه الهلال السعودي وكانت على النحو التالي:

– سجل خربين في شباك 4 من الفرق الخمسة التي لعب ضدها مع الهلال بدوري أبطال آسيا، وكان العين الإماراتي هو الفريق الوحيد الذي فشل في هزّ شباكه.

– ساهم خربين بـ8 أهداف مع الهلال في آخر 6 مباريات لعبها بدوري أبطال آسيا.

– سجَّل السوري، 15 هدفًا للهلال في آخر 14 مباراة بجميع البطولات.

– سجل المهاجم المتألق هاتريك من 3 تسديدات فقط على مرمى بيرسبوليس الإيراني.

– اختيار عمر خربين أفضل لاعب بمباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس.

– الهلال السعودي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري أبطال آسيا 2017.