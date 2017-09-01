ميليشيا (لواء القدس) تستولي على مهام نقل نفط دير الزور

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كشف مصدر إعلامي أن ميليشيا “لواء القدس” الفلسطينية التي تقاتل بجانب قوات النظام تسعى لتسلم مهام نقل النفط والمحروقات من الحقول التي سيطر عليها النظام إلى حلب ودمشق للمتاجرة به.

وقالت شبكة “مراسل سوري” إنها حصلت على معلومات خاصة تفيد أن هذه الميليشيا ستتاجر بالنفط لصالحها الخاص دون دراية النظام بذلك.

وكانت قوات النظام كلفت ميليشيا “لواء القدس” الذي شارك في معارك دير الزور، بمهام حماية الصهاريج المخصصة لنقل المحروقات، بينما تحاول الميليشيا تأمين تعبأة صهاريج خاصة لها، إلى جانب تلك التي أوكلت بحمايتها، ولكن دون عِلم النظام بالأمر، وقد دعت في معقلها الرئيس “مخيم النيرب” بحلب إلى تجميع الصهاريج لإرسالها إلى دير الزور، وتعهّدت بحمايتها، بحسب المصدر.