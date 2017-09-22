بالصور: النظام يشوّش على بث حلقة (الاتجاه المعاكس)

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

تداول ناشطون صوراً تُظهر قيام نظام الأسد بالتشويش على بث قناة الجزيرة داخل سوريا اثناء بث حلقة (الاتجاه المعاكس) التي تناولت تصريحات العميد عصام زهر الدين التي توعد فيها النازحين اذا فكروا بالعودة الى سوريا. وشهدت الحلقة مواجهة بين المعارض السوري ماهر شرف الدين وأمين سر المصالحات في سوريا مـحمد علي حسين.

وشبّه ماهر شرف الدين المجرم عصام زهر الدين وأمثاله من المجرمين كالنمر وسواه بأنهم “أصنام من التمر” يعبدها النظام في النهار وسيأكلها في الليل حين يجوع، مستشهداً بما حصل مع نجوم “المرحلة اللبنانية” من الضباط السوريين (غازي كنعان، رستم غزالة، جامع جامع) والذين تمت تصفيتهم جميعاً بعد انتهاء أدوارهم.

لمشاهدة الحلقة الكاملة