دريد لحام: أي فنان يعود لـ (حضن الوطن) سأستقبله بسيارتي

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قال الفنان السوري المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام “دريد لحام” إنه لا يعادي الفنانين السوريين المعارضين للنظام رغم اختلافه معهم وأكد أن “أي فنان سوري معارض إذا أراد العودة لسوريا سأخرج بسيارتي على الحدود لاستقباله والعودة معه إما لبيتي أو للسجن”.

وأضاف لحّام في حوارٍ مع موقع “اليوم السابع المصري” أنه زار في القاهرة الفنان والسياسي المعارض جمال سليمان، كما مثل مع الفنانة كندة علوش التي سجلت منذ بداية الثورة السورية موقفاً معارضاً لنظام بشار الأسد.

وعن الحرية التي ينادي بها الشعب السوري منذ ستّ سنواتٍ ونصف قال لحام “من الآخر أنا أحترم الحرية والديمقراطية، ومن شروط الحرية احترام رأي الآخر مهما اختلف مع رأيك، ولكني أظن أن بعضهم ضُلل، فقد كانت أمريكا تتصور، وكما أعلنت، أن الأمر سيستغرق شهراً أو اثنين وينتهون من النظام والسلطة، فظن البعض أنه سيعود بعد أشهر راكباً حصان الانتصار كثوري، كما يظن، ويمكن تمني مكتسبات في حال سقوط السلطة أو أغروه بمكاسب.”

وتابع في السياق “أنا كدريد لحام أول معارض للسلطة، ولكن أخجل أن أعلن معارضتي من منصة بلد آخر عربي أو أجنبي، فأنا ضد المعارضة من الخارج”.