(داعش) يعدم عناصر من النظام و(قسد) بعد أسرهم

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء، عن إعدامه لثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور، كما أفاد مراسلنا أن التنظيم أعدم عنصراً رابعاً يتبع مجموعات شبيحة النظام في المنطقة أيضاً.

وأوردت وكالة “أعماق” المقرّبة من التنظيم أن عناصره هاجموا أمس مواقع لـ (قسد) في قرية السعد جنوب بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، والتي تسعى الأخيرة للسيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن الهجوم بدأ بمفخخة ثم اندلعت اشتباكاتٍ تسببت بمقتل ثمانية عناصر من (قسد)، بحسب مصادر التنظيم التي أكدت أن مقاتليه ألقوا القبض على ثلاثة آخرين قبل تصفيتهم “نحراً”.

في السياق، أفاد مراسل “كلنا شركاء” في حماة أن التنظيم أعدم “ذبحاً” شبيحاً يتبع مجموعات القيادي في ميليشيات الشبيحة فيث حماة “خالد العيودة”، ويدعى العنصر القتيل “إسماعيل النبهان”، وكان التنظيم ألقى القبض عليه في وقتٍ سابقٍ خلال مشاركته قوات النظام في معاركها بريف حماة الشرقي، واقتاده إلى دير الزور حيث أعدمه.