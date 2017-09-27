كردستان العراق يعلن نتائج استفتاء استقلاله

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان العراق اليوم الأربعاء، النتائج الاولية لاستفتاء الاستقلال عن العراق الذي جرى الاثنين الماضي.

وقد اظهرت الارقام التي أعلنتها المفوضية في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل عاصمة الإقليم كوردستان أن 92.73 في المئة من إجمالي المستفتين صوتوا بـ(نعم) لصالح الاستقلال مقابل 7.27 في المئة صوتوا بـ(لا).

وأشارت المفوضية أن 3 ملايين و305 ألف و925 شخصاً شاركوا في الاستفتاء، فيما تم استبعاد 170 ألف و611 صوتاً، من مجموع 4.5 مليون ناخب، حيث بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72.16 في المئة.

كما اعلنت المفوضية نجاح عملية الاستفتاء وسيرها من دون اية عراقيل.