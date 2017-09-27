القيادة القطرية تُرشّح (حمودة الصباغ) لرئاسة مجلس الشعب

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الأربعاء (27 أيلول/سبتمبر)، أن القيادة القطرية لحزب البعث انتخبت “حمودة الصباغ” ليتولى مهام رئيس مجلس الشعب التابع للنظام.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية بأنه ترشح خلال اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث لاختيار مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب 10 شخصيات، هم: (محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو).

وأشار المصدر إلى أن 7 من المرشحين انسحبوا ليبقى التصويت على أسماء كل من “صفوان قربي”، “الياس مراد”، و”حمودة الصّباغ” الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة المجلس.

ومن المقرر أن تتم الانتخابات غداً في مجلس الشعب بجلسة تخصص لذلك الساعة الحادية عشر صباحاً، ووفقاً للنظام الداخلي الجديد للمجلس، إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد للترشح ضمن المدة المحددة يتوجب على رئيس الجلسة فتح باب الترشيح مجددا، فإذا لم يتقدم سوى مرشح واحد في المرة الثانية فيعد ناجحاً بالتزكية، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية.

ينحدر “حمودة الصباغ” من محافظة الحسكة، من مواليد 1959م، دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012، درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية، ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

وكان أعضاء مجلس الشعب قد حجبوا الثقة عن رئيسة المجلس السابقة “هدية عباس” يوم الخميس 20 تموز/يوليو، وأقالوها من منصبها، وتم تكليف نائبها “نجدت أنزور” بمهام رئيس المجلس، إلى حين انتخاب رئيس مجلس جديد.