عضوٌ في مجلس الشعب يتهجّم على إحدى زميلاته وأمها ترد

معتصم الطويل: كلنا شركاء

شهد بهو مجلس الشعب في حكومة النظام حادثة عراك بين نائبين بدأت بالشتم والسب وكادت أن تصل إلى حد الضرب.

ونقل موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي للنظام ما نشرته النائبة في مجلس الشعب ديمة سليمان على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، حول تعرضها للشتم والسب بأفظع العبارات، من قبل عضو مجلس الشعب فواز نصور وذلك على خليفة طلبها استجواب وزير التربية.

وبينت سليمان أن النائب فواز نصور حاول الاعتداء عليها بالضرب، لولا تدخل أعضاء آخرين الذين أنقذوا الموقف وحال دون ضربها على حد تعبيرها.

وقالت سليمان أن الحادثة جرت في بهو البرلمان وليس تحت قبة مجلس الشعب.

وعقّبت والدة عضو مجلس الشعب ديمة سليمان على الحادثة حيث كتبت على صفحتها الشخصية على الفيسبوك: “أنا والدة عضو مجلس الشعب المدام ديما علي سليمان اخت الشهيدين شعيب ويعرب علي سليمان انا بقلو يلي تهجم على ابنتي انا هيك وجهتها لا تسكت عن الخطأ والظلم الذي يمس الوطن والمواطن الذي منحها ثقته يلي قدم شهيدين وأكثر مرح فيك تخوفو بس بقلك دير بالك على حالك مانك قد الشهداء وروح الشهداء يا لي شتمتن يا فواز نصور انا والداتهم لن اسامحك”.