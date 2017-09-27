مقتل العقيد (عبد الله أحمد) في ريف حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ العقيد في صفوف قوات النظام “عبد الله نجيب أحمد”، وأشارت إلى أنه لقي مصرعه في معارك ريف حماة.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار جبلة لحظة بلحظة” الموالية أمس الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر، بمقتل العقيد “عبد الله أحمد” في معارك ريف حماة، مشيرةً إلى أنه ينحدر من قرية الزهيريات في ريف جبلة، وله شقيقان قُتلا أثناء قتالهما إلى جانب قوات النظام في وقت سابق، وهما (حسام وعلي نجيب أحمد).

ورجّح ناشطون أن يكون العقيد “أحمد” قد قُتل في المواجهات مع هيئة تحرير الشام أمس، خلال محاولة قوات النظام التقدم شمال قرية معان بريف حماة الشمالي، فقد أعلنت الهيئة على لسان القائد العسكري “جهاد الحموي” أن قوات النخبة صدت محاولة لتقدم قوات النظام على كل من نقاط “تل زعتر” و”مدجنة النداف” و”بيوت المختار” شمال قرية معان ودارت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام دامت لعدة ساعات، تكبدت خلالها الأخيرة أكثر من 10 قتلى والعديد من الجرحى.

ونشرت وكالة “إباء” المقربة من الهيئة صوراً للعملية، وصوراً يظهر فيها جثث عدد من قتلى قوات النظام الذي قُتلوا أثناء صد الهجوم.

وأعلن جيش العزة اليوم صد محاولة تقدم لقوات النظام وميليشياته على محور الزلاقيات في ريف حماة الشمالي، وتكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، بعد يوم على عملية نوعية قام بها جيش العزة، تمكنت خلالها كتيبة الـ (م.د) التابعة له من إسقاط طائرة مروحية جنوب رحبة خطاب بصاروخ مضاد للدروع (تاو).