المحامي ميشال شماس: حكايتي مع المحامي خليل معتوق المحامي

المحامي ميشال شماس: كلنا شركاء

مضى على اعتقال صديقي وأستاذي المحامي خليل معتوق خمس سنوات، خمس سنوات لم ولن تستطع أن تمحو طيفه من ذاكرتي، فحضوره مازال قوياً رغم اخفائه القسري، وفي كل يوم كنتُ أذهب فيه إلى المحكمة أتذكره، أهمُّ بالاتصال به لمعرفة برنامج العمل اليومي كالمعتاد.. أتذكر فجأة أن الاتصال به محال، وحتى عندما خرجتُ من سورية باتجاه ألمانيا، فإن طيفه ظلّ يلاحقني من زنزانته منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 2/10/2012 وحتى كتابة هذه السطور.

خمسة أعوام مضت على اعتقاله دون أن يبارح مخيلتي، لم أستطع أن أنساه، وكيف لي أن أنساه وهو الذي فتح لي مكتبه وقلبه وأخذ بيدي في مهنة المحاماة، وزادني بعلمه وخبرته الكثير الكثير؟ وحتى عندما نلتُ لقب أستاذ في المحاماة فتح لي مكتبه كشريك له لأنخرط معه كلياً في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان السوري وحرياته..

خليل معتوق هذا المحامي الإنسان الذي يمثل ضمير كل سوري وسورية، وكل إنسان يتطلع نحو الكرامة والحرية، انحاز منذ نعومة أظفاره للدفاع عن المظلومين والمضطهدين، ولم يكن انحيازه للفقراء صدفة، فقد كان لانتمائه المبكر الى الفكر اليساري تأثيراً كبيراً في انحيازه لحرية الأنسان وكرامته. وحتى عندما شعر أن انتمائه للحزب الشيوعي بدأ يحدُّ من طموحاته الانسانية ومن استقلالية قراره في العمل الانساني، حزم أمره دون تردد وأعلن انسحابه من العمل الحزبي، ليتفرغ مستقلاً بشكل كامل ونهائي في الدفاع عن حقوق الانسان.

ثمة أمور وأشياء كثيرة ربطتني به، فكلانا ينحدر من الريف الغربي لمدينة حمص، ونحمل نفس الهموم والطموحات، وامتلكنا سوية روح التمرد على سياسية الحزب الشيوعي السوري، لتكتمل حكايتنا معاً بدراسة القانون في جامعة دمشق. وشاءت الظروف أن يتخرج “خليل” من الجامعة قبلي ويصبح محامياً بارزاً. بينما انشغلتُ أنا في تأمين معيشة عائلتي. ومع ذلك استمرت علاقتي به، لابل توطدت أكثر، وكنت أزوره في مكتبه بشكل دائم، وأساعده أحياناً في كتابة المذكرات على الآلة الكاتبة، وأذكر أنه في ليلة من ليالي صيف 1992 طلب منّي أن أرافقه إلى مكتبه القريب من ساحة الشهبندر بدمشق لكتابة مذكرة دفاع عن عشرة معتقلين اتهموا بتشكيل “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا”، ولم أكن أدري أن كتابتي لتلك المذكرة ستدفعني إلى الانخراط الكامل في طريق الدفاع عن حقوق الانسان.

وعندما بدأت أخطُّ المذكرة على آلة كاتبة صغيرة، بدأ الخوف يتسلل إلى داخلي، وكان الخوف يتصاعد تدريجياً مع كل كلمة، إذْ لم يسبق لي أن قرأت مثل تلك الكلمات والعبارات الجريئة والقوية في معناها، ومع مرور الوقت بدأ الخوف يتلاشى رويداً رويداً، بعد أن اندمجت كليّاً في روح ومعاني الكلمات والالفاظ غير المعهودة لي، والتي كان لها أكبر الأثر في إزالة الغشاوة عن عيوني لأكتشف أن هناك سوريين نذروا أنفسهم للدفاع عن حقنا في الحرية والتعبير عن آرائنا لا أحد يهتم بقضيتهم من القوى والأحزاب السياسية السورية التي ارتضت لنفسها العيش في إطار ما يحدده لها نظام البعث. لقد كانت لحظة فاصلة في تاريخ حياتي جعلتني أنحاز نهائياً في للدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.

لم أنم تلك الليلة، فقد استحوذ مضمون تلك المذكرة على تفكيري ومخيلتي التي بدأت تتزاحم فيها صور المعتقلين العشرة، وكنتُ أتساءل في نفسي، أُيعقل أن يُعتقل إنسان لمجرد مطالبته بالحرّية ويترك لمصيره المجهول؟ هذا الأمر دفعني إلى الطلب من استاذ خليل معتوق السماح لي بقراءة ملفات المعتقلين التي يتولى فيها الدفاع عنهم أمام محكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت. وبعد قراءتي للعديد من الملفات لفت انتباهي ذلك العدد الكبير من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير الذين كان يدافع عنهم، معتقلين سوريين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية والاثنية، عرباً وأكراداً وأرمن وأشوريين، مسيحيون ومسلمون، شيوعيين وناصريين وإسلاميين وبعثيين ونشطاء حقوق إنسان، وكان هناك أيضاً أسماء لعشرات المعتقلين من الفلسطينيين واللبنانيين والاردنيين.

في اذار2014 اعتقلت ابنته “رنيم” لأكثر من مئة يوم من قبل الفرع 227 والشهير بفرع المنطقة، حاولت السؤال عنه في ذلك الفرع دون جدوى، وبعد خروجها حيّة من ذلك الفرع الرهيب إلى سجن عدرا، كانت تتمنى أن يكون والدها في مقدمة المدافعين عنها، فلم تجد سوى بعض أصدقائه وقد تولوا مهمة الدفاع عنها حتى أصبحت حرة، وبعد خروجها من سورية أدلت بشهاد مؤثرة في الأمم المتحدة فضحت فيها سياسة نظام الأسد وكيف يتعامل مع النشطاء السلميين جاء فيها : ” أجل لقد تواجد معنا في المعتقل ارهابيون لا علاقة لهم بثورة أو بغيرها، كانوا قد أقدموا على ذبح واعتقال العديد من المعارضين لهم ومن بينهم نشطاء ومعارضين لنظام الأسد، لكن لسبب ما، كنّا نراهم يخرجون من ذلك الجحيم لمتابعة أعمالهم أو لإنجاز بعض الصفقات.. لم نكن ندري حقا، بل جلّ ما علمناه إننا عندما طالبنا بحرية الرأي والضمير اعتقلونا وحشرونا معهم في نفس الخندق إلا أنهم أخرجوا الإرهابيين، وبقينا نحن، أشخاص بسطاء وعاديون من طلبة ومحامون وعمال وفنانون وأطباء لنتحمل تهمة الارهاب والتخوين، ولنصبح صكوك غفران للنظام السوري أمام المجتمع الدولي، وليزيح العالم عن كاهله مسؤولية صمته عن جرائم النظام. ولنواصل نحن تساؤلنا: من الذي يحمي أبي خليل معتوق الذي دافع عن المعتقلين السياسيين السلمين لمدة 20 عاماً، اعتقلته السلطات السورية بعد نشاطه مع صديقه محمد ظاظا في 02/10/2012، ومنذ اعتقاله لم نسمع عنهما أي خبر، إلا ما نحاول تخيله عن ظروف الاعتقال المعروفة لدى الجميع، إضافة إلى ذلك هو يعاني من التهاب رئة مناعي دائم و تعطل 60% من عمل الرئتين قبل اعتقاله. ورغم ذلك هو لم يتوان يوماً عن عمله الانساني و الحقوقي.”

وتختم رنيم شهادتها قائلة: ” إن ملف المعتقلين في سوريا من أكثر الملفات برودة في المأساة السورية، انه ملف “الأموات الأحياء”

على امتداد أكثر من عشرين عاماً دافع خليل معتوق متطوعاً عن حرّية الآلاف من معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين أمام المحاكم السورية، دون أن يكلّ أو يملّ، ولم يمنعه المرض من متابعة رسالته الإنسانية حتى لحظة اعتقاله، بينما يصرُّ نظام الأسد الذي يدعي محاربة الإرهاب على تغيبه في أقبيته، في الوقت الذي لم يجد فيه حرجاً في إطلاق سراح من قتل وحرق .!!

نعم، أكثر من عشرين عاماً على طريق معركة الدفاع عن معتقلي الرأي الضمير ومسيرة النضال مستمرة، هو من زنزانته ونحن من موقعنا مستمرون في هذه المعركة الطويلة حتى يسقط الاستبداد والتطرف ويُفرج عن المعتقلين في سجون النظام والمعارضة وتنتفي كل المظالم في بلادي…