بمشاركة ميليشياتٍ أجنبية… إحياء طقوس عاشوراء في (السيدة زينب)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

اكتست منطقة السيدة زينب في دمشق باللون الأسود، بالتزامن مع احتفالات الشيعة بذكرى عاشوراء التي تُقام في الأيام العشر الأوائل من شهر محرم في كل عام.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن وفوداً من إيران والعراق ولبنان والبحرين وباكستان وغيرها، شاركت بـ “مواكب العزاء” في الحسينيات وأرجاء مقام السيدة زينب، ترافق ذلك مع ترديد الشعارات الطائفية واللطميات.

ونشر المصدر اليوم الأربعاء (27 أيلول/سبتمبر) صوراً وتسجيلاً مصوراً للاحتفالات التي أٌقيمت في منطقة السيدة زينب، ويظهر فيها مشاركة ميليشيات شيعية بالمراسم واللطميات بقيادة الرادود العراقي “حسن الكربلائي”.

وحضر المراسم عدد كبير من عناصر الميليشيات الأجنبية، وبالأخص ميليشيا “كتائب الإمام علي” العراقية التي يظهر شعارها على ملابس عناصرها.

وكانت قد تعرضت منطقة السيدة زينب التي تحتوي على مقام السيدة “زينب بنت علي بن أبي طالب” لعدة تفجيرات خلال السنوات السابقة، راح ضحيتها المئات من الزوار وعناصر الميليشيات.