(حزب الله) يستعيد جثث 5 عناصر قتلوا في سوريا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني أمس الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر، استعادتها جثث خمسة من عناصرها قُتلوا في وقتٍ سابقٍ خلال المواجهات مع كتائب الثوار بريف حلب الجنوبي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله أمس، بأن الميليشيا استعادت جثث 5 من مقاتليها، كانوا قد قتلوا إبان معركة “خلصة” و”العيس” في ريف حلب الجنوبي، عام 2016.

ولم يوضح المصدر الطريقة التي استعاد بها (حزب الله) جثث قتلاه، كما لم يصدر عن كتائب الثوار أي بيان بخصوص هذا الموضوع.

ونشر “الإعلام الحربي” أسماء القتلى الذين تمت استعادة جثثهم، وهم:

– ابراهيم نايف شهاب (برعشيت)

– حسين طلال الزين (معركة)

– محمود علي مراد (بريقع)

– مصطفى خليل شومر (كفرجوز)

– أحمد علي بدران (دير الزهراني)

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، تمكنت ميليشيا حزب الله من استعادة جثة مقاتلٍ في الحرس الثوري الإيراني، كان قد أعدمه تنظيم “داعش” في وقتٍ سابق، وتم نقل جثمان العنصر في الحرس الثوري الإيراني (محسن حججي) الذي أسره “داعش” في هجوم قرب التنف في البادية السورية مطلع آب الجاري، إلى منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ومنها إلى إيران.

وأشار “الإعلام الحربي” إلى أن “الخميني” زار فجر اليوم، جثة “محسن حججي” في مسجد “الإمام الحسين” الواقع في ساحة “الإمام الحسين” بمدينة طهران، والتقى عائلته.