قتلى وجرحى لقوات النظام إثر وقوعهم بكمائن للثوار بريف درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قُتل وجُرح أكثر من 11 عنصراً من قوات النظام، اليوم الأربعاء (27 أيلول/سبتمبر)، إثر وقوعهم بكمائن أعدتها كتائب الثوار، أثناء محاولة قوات النظام زراعة عبواتٍ ناسفةٍ في المناطق المحررة من درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، إن عدداً من عناصر قوات النظام قتلوا خلال الساعات الماضية، إثر كمائن للثوار، خلال محاولتهم التسلل إلى المناطق المشرفة على نقاط قوات النظام، بهدف زراعة العبوات الناسفة.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عبوة ناسفة انفجرت بمجموعة لقوات النظام في منطقة (كوم الرمان) شمال شرق درعا، أثناء محاولتها التسلل من مواقعها على طريق دمشق ـ درعا الدولي باتجاه المناطق المحررة، ما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر قوات النظام وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن عبوة ثانية انفجرت بمجموعة أخرى للنظام جنوب بلدة (كفر شمس) شمال غرب درعا، خلال محاولتها التسلل، ما أدى إلى مقتل وإصابة سبعة عناصر من قوات النظام.

ولفت الديري إلى أن عمليات تسلل قوات النظام تهدف بالدرجة الأولى إلى زراعة العبوات الناسفة في المناطق المحررة من محافظة درعا، ولاسيما أنه يوم الثلاثاء الماضي 26 أيلول/سبتمبر، انفجرت عبوتان في المنطقة، الأولى على طريق الحارة ـ زمرين شمال غرب درعا، وأدت إلى مقتل خمسة من الثوار، بينما انفجرت الثانية في منطقة (الخوابي) شمال شرق درعا، وأدت إلى إصابة رجل وزوجته بجروح.