انقطاع الكهرباء عن حفلٍ في قلعة حلب وصيحات الحاضرين: (عيب والله عيب)

زياد عدوان: كلنا شركاء

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء حلب القديمة، بما فيها قلعة حلب، بالتزامن مع إقامة حفل غنائي للموسيقار “إياد الريماوي”، بحالة من السخط والاستياء لدى المدنيين الذين حضروا الحفل.

وانقطعت الكهرباء مساء اليوم الأربعاء (27 أيلول/سبتمبر) بعد مضي نحو نصف ساعة على بدء الحفل الذي أقيم داخل قلعة حلب، بحضور عدد كبير من المدنيين، وسط انتشار أمني مكثف.

وتداولت صفحات موالية للنظام في مدينة حلب صوراً تُظهر قيام المدنيين بإضاءة مدرجات مسرح قلعة حلب بأضواء هواتفهم المحمولة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من أحياء حلب القديمة.

وحاول المشرفون على الحفل تشغيل المولدة الكهربائية الموجودة في قلعة حلب لتغذية إنارة القلعة والأجهزة الصوتية، غير أن المولدة الكهربائية لم تتمكن من تغذية كامل الأجهزة الكهربائية الموجودة في مسرح قلعة حلب، الأمر الذي ولّد استياءً شديداً لدى المدنيين، والذين تعالت صيحاتهم بعبارة “عيب والله عيب”.

وعلّقت الصفحات الموالية للنظام في مدينة حلب على انقطاع التيار الكهربائي قائلةً: “حفلة في حلب داخل قلعتها بدون كهرباء، الله يستر من بكرا يبهدلونا قدام الأجانب وخاصة ميادة بسيليس”.

وتتغذى مدينة حلب بثلاثة خطوط كهربائية، كان آخرها تدشين خط الكهرباء البديل الذي انتهت وزارة الكهرباء من تركيبه مطلع الشهر الجاري، غير أن خط الكهرباء أو ما يعرف بالخط العسكري والذي يغذي ثكنات النظام ومؤسساته هو الخط الوحيد الذي لا يتعرض للانقطاع نتيجة المتابعة الدورية له من قبل مستخدمين مدنيين يقومون بمراقبة الخط باستمرار كي لا يتعرض للأعطال.