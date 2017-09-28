إقالة قائد سلاح الطيران الروسي

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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، مرسوماً أقال بموجيه قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول “فيكتور بونداريف”.

ويقضي المرسوم الرئاسي، بحسب موقع “روسيا اليوم”، بإقالة “بونداريف” وتسريحه من الخدمة العسكرية، وكذلك نائب قائد أسطول البحر الأسود الفريق البحري “فاليري كوليكوف”، ومسؤولَين آخرَين.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية بتعيين النائب الأول لـ “بونداريف”، اللواء “بافيل كوراتشينكو” قائماً بأعمال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، في حين تناولت وسائل إعلام روسية أخرى معلومات مفادها أن قائد القوات الروسية في سوريا “سيرغي سوروفكين” هو المرشح الأوفر حظاً في خلافة “بوندريف” كقائد للقوات الجوية الفضائية.