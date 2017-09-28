بالفيديو… عضو في مجلس الشعب: الحبوب المخدرة تُباع في مدارسنا علناً

صفوان أحمد: كلنا شركاء

كشف “وليد درويش” العضو في مجلس الشعب التابع للنظام، عن انتشار المخدرات علناً في المدارس التي تقع في مناطق سيطرة النظام.

وفي جلسةٍ لمجلس الشعب عقدها قبل أيام، طالب “درويش” وزير الأوقاف بالحضور إلى قبة المجلس، وقال: “يعتبرنا قناة (سما) وينورنا، بس مشان البركة حتى الآن ما شفناه، في عنا كثير أسئلة إلو ما عم نشوفو”.

وطرح “درويش” عدة أمور تتعلق بالفساد، وقال إنه “تُرتكب جريمة بحق السياحة الدينية في سوريا”، مشيراً إلى أنه تكلم مع رئيس الوزراء في حكومة النظام ووعد بإنجازات، ولكن حتى الآن لم يُنجز شيء على الرغم من وجود قرار محكمة صادر.

وأضاف “درويش”: “هناك مجموعة من الأطفال، وإذا أردتم سأذكر أسماءهم، يتحكمون بالسياحة الدينية. سرقة علناً وإهمال، وتطفيش لكل الزوار”.

وأوضح عضو مجلس الشعب أن “السياحة الدينية في سوريا انخفضت عن السنة الماضية أكثر من 75 في المئة. الآن منطقة السيدة زينب فارغة، وفي مثل هذه الأيام كنات منطقة السيدة زينب مملوءة بالسياح، وذلك لأن مجموعة من الأطفال يتحكمون بهذا الأمر عن طريق مخالفة قانونية ودستورية خرجت عن طريق وزير السياحة ومجلس الوزراء، عندما أعطوا الاحتكار للمؤسسة السورية للنقل”.

وتحدث “درويش” عن التجاوزات من قبل القائمين على المؤسسة السورية للنقل، وقال إن “أحد الأشخاص المعنيين طلب 200 ألف دولار لحساب الشركة من دون علم الحكومة”.

وعرّج على مسألة تفشي السلاح في منطقة “السيدة زينب” بدمشق التي يقصدها الحجاج الشيعة بشكل خاص لإقامة طقوسهم في العديد من المناسبات، وأثر ذلك على السياحة الدينية، وقال “السلاح (الفلتان) الموجود في منطقة السيدة زينب يؤثر على السياحة الدينية، هناك (زعران) تحمل سلاح وليس هناك من يستطيع محاسبتهم”.

وتطرق “وليد درويش” إلى مسألة تجمعات النازحين في مناطق النظام، مشيراً إلى أنها خالية من الخدمات، “تربية صفر، صحة صفر”، مؤكداً “الناس عايشة من قلة الموت”.

وعن الفساد في المدارس التي تقع في مناطق النظام، قال “درويش” إن “أغلب المعلمين بالوكالة من خريجي البكالوريا وشهادة البكالوريا حصلوا عليها بالواسطة”، مؤكداً “ليس هناك تربية، والحبوب المخدرة تُباع في مدارسنا علناً”.

وعن “إمبراطورية السكن الشبابي” على حد وصفه، قال إنها لا تفي بوعودها، ولا تُعطي الناس حقوقها، “ياريت ينزلو عن عروشهن ويحكو مع المواطن بكل أريحية وصدق” على حد قوله.

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