انتخاب (شاهوز حسن) رئيساً مشتركاً للاتحاد الديمقراطي بدلاً من (صالح مسلم)

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عقد حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) يوم أمس الأربعاء، مؤتمره السابع الاعتيادي في بلدة رميلان، تحت شعار “من روج آفا حرة نحو فدرالية سوريا الديمقراطية”، بمشاركة 450 مندوباً.

ونقلت شبكة “رووداو” عن مصدر مطلع قوله إنه “تم انتخاب القيادي شاهوز حسن، رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الديمقراطي بدلاً من صالح مسلم في المؤتمر السابع للحزب”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم أيضاً انتخاب هيفي مصطفى رئيسة مشتركة للحزب بدلاً من آسيا عبد الله”.

ولم يصدر عن حزب الاتحاد الديمقراطي أي تصريح بخصوص الانتخابات حتى حين تحرير هذا الخبر. ووفق النظام داخلي للحزب، لا يجوز الترشح لرئاسة الحزب لأكثر من دورتين، وقد أنهى “صالح مسلم” الدورتين.