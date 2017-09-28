د. عبد الحميد سلوم: ماذا يعني الحديث عن إمكانية منح الأكراد في شمال سورية الحُكم الذاتي

د. عبد الحميد سلوم: كلنا شركاء

مَنحْ الأكراد في شمال سورية كـ (مُكوِّن عُرقي) أي شكلٍ من أشكال الفيدرالية أو الحُكم الذاتي لن يكون سوى مقدمة للانفصال على المدى البعيد والسير على خطى كردستان العراق.. إنها الخطوة الأولى في طريق الألْف ميل نحو الانفصال!.

من الخطأ الكبير الحديث عن فيدرالية أو حُكم ذاتي لـ الأكراد (كقومية) في شمال سورية استنادا على الانتماء العُرقي أو القومي.. هنا الخطر في الموضوع..

إنّ ذات الجهة التي شطبَتْ أوروبا عن الخارطة سابقا، وهدّد ت شيوخ وأمراء الخليج بِحرمانهم من لحمِ خِراف العَواسّ (على أساس أنه لا يمكنهم الاستغناء عنها)، تُصَرِّح يوم 25/9/2017 في معرِض الحديث عن الأكراد، قائلة: (يريدون شكلا من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية.. هذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار ونحن عندما ننتهي من القضاء على داعش يمكن أن نجلس مع أبنائنا الأكراد ونتفاهم على صيغة للمستقبل(.. والحقيقة هم يريدون أكثر من إدارة ذاتية، هُم يعلنون صراحة أنهم يريدون فيدرالية!..

طبعا الحكومة السورية ترفض فكرة النظام الفيدرالي (والمعارضة رفضت خطوات أكراد سورية بالانتخابات)، وهذا الرفض في مكانهِ ، بينما روسيا تؤيد ذلك وتَعتبر النظام الفيدرالي صيغة محتملة للحكم في سوريا.. وهيَ من طرحت الفكرة قبل حوالي سنتين!..

ولذا لا بُدّ من القول أنّ طبيعة الحُكم الذي ينشدهُ الأكراد سواء في العراق أم في سورية فهو خاضعٌ في النهاية إلى مدى قبول أو رفض موسكو وواشنطن وليس دمشق وبغداد وطهران وأنقرة!!. ويبدو أن موسكو وواشنطن هما مع خطوات الأكراد ضمنيا سواء في العراق أم في سورية، وإلا كيف نُفسِّر تصريح الخارجية الروسية يوم 27/9/2017 حينما أوضحتْ أن ” موسكو تحترم الطموحات الوطنية للأكراد، ولكنها تُحبِّذ الحفاظ على وحدة العراق ” .. طبعا الأساس في هذا التصريح هو الشطر الأول وليس الثاني!..

ولذا فأكراد سورية، كما أكراد العراق، لن ينتظروا أذنا من دمشق حتى يقومون بما يقومون بهِ أو ما سوف يقومون به (لاسيما في ظل الدعم الأمريكي الواضح لهم عسكريا، والدعم الروسي المستور لهُم سياسيا) وكذلك فقد أنجزوا المرحلة الأولى من المُضي في طريق الفيدرالية بإجراء انتخابات لاختيار لجان الأحياء الصغيرة دون استشارة أحدٍ!..

أكراد شمال سورية ليسوا بأقل من أكراد العراق طموحا بالاستقلال (حتى لو أعلنوا اليوم غير ذلك، تماما كما كان يُعلِن أكراد العراق) .. وليس أدلُّ على ذلك من تصريح رئيس حزب الاتحاد الإتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم أن : (“وحدات حماية الشعب الكردية” ستقف إلى جانب كردستان العراق إذا ما تعرض لأي اعتداء، رغم الموقف من الاستفتاء )!.. فماذا نُسمّي ذلك؟.

أكراد شمال سورية أعلنوا نظامهم الفيدرالي منذ آذار 2016 ، وقرروا إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تبدأ باختيار لِجان الأحياء الصغيرة التي تُعرف باسم ” الكومونات” ( ولا أدري إن كان لهذه التسمية علاقة بـ (كومونة باريس التاريخية المعروفة)، ومن ثم تليها مرحلة انتخاب مجالس محلية للمقاطعات التي يتألف منها الإقليم.. ثم سيتم انتخاب مجلس تشريعي للإقليم الذي يسميه الأكراد ” روج أورفا” أي غرب كردستان.. وهذه التسمية بِحدِّ ذاتها هي تسمية انفصالية..

المرحلة الأولى بدأتْ يوم الجمعة 22/أيلول 2017 ، واختار الأكراد زعماء حوالي 3700 لجنة محلية للأحياء أو ما يطلق عليها ”الكومونات“ في ثلاثة أقاليم بالشمال.. وستعقد في نوفمبر تشرين الثاني انتخابات للمجالس البلدية وتتوج العملية في يناير كانون الثاني 2018 بانتخاب جمعية تقوم بعمل البرلمان..

بل يتحدث أكراد شمال سورية بذات منطق أكراد شمال العراق، من أن معارضَةَ دمشق لمشروعهم هذا والإصرار على النظام المركزي سيقود إلى تقسيم سورية.. أي أنهم ماضون بذلك وينتظرون من دمشق مستقبلا الموافقة على انفصالهم كأمرٍ واقعٍ كما يُجادل أكراد شمال العراق!..

ويبدو لي أن سيناريو استقلال الأكراد في شمال سورية سيمرُّ بذات التطورات التي يمرُّ بها سيناريو أكراد شمال العراق.. فهناك خلافات كبيرة جدا وعميقة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق وخاصة حول حدود الإقليم… وهذا أيضا سيكون موضِع خلاف كبير مستقبلا مع أكراد شمال سورية، فهؤلاء قسّموا شمال سورية إلى ثلاثة أقاليم : إقليم الجزيرة (وهذا يضمُّ محافظة الحسكة من الشمال والشرق) ، وإقليم الفرات (وهذا يضمُّ شمال وسط وأجزاء من محافظة حلبْ وأخرى من محافظة الرقّة) ، وإقليم عفرين( شمال غرب ويقع في محافظة حلبْ) ..

من هنا سوف تنشأ ذات المشاكل والخلافات حول تحديد حدود مناطق الأكراد في شمال سورية، والذي يُطلِقون عليه اسم ( روج أورفا) ، فمن أين تبدأ حدود (روج أورفا) وأين تنتهي؟. إنها ذات المشكلة مع إقليم كردستان العراق، من أين تبدأ حدودهُ وأين تنتهي؟.

صحيحٌ بأنّ نظام الحُكم الفيدرالي معمول به في أكبر دول العالم، الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، سويسرا، الباكستان، نيجيريا، الهند، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، أوستراليا….الخ.. والفيدرالية تمنح صلاحيات أكثر للمكونات مما يمنحهُ الحكم الذاتي.. ولكن لا يمكن قيام فيدرالية رغما عن الجميع ورغما عن كافة مكونات الوطن الأخرى.. فهذا يدخل في إطار الحركة الانفصالية والتمرد.. ولذا كان من حق الحكومة الأسبانية أن تُعارض مساعي إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي، معارضته في إجراء استفتاء حول الاستقلال.. فيمكن توسيع صلاحيات الحُكم الذاتي ولكن لا يصل الأمر إلى مرحلة الانفصال نتيجة النزعة العُرقية!.. إن هذا سوف يُشجِّع كافة الأقليات في أي مكان على الانفصال وهكذا تتفتّتْ غالبية دول العالم.. فمَن سيضمن أن لا يطالب الأمازيغ في المغرب العربي بدولة مُستقلة أيضا!!.

لا يوجدُ نسخة واحدة يمكن القول عنها أن هذه هي نسخة الحُكم الذاتي الصحيحة.. ولا يوجد نسخة واحدة يمكن القول عنها أن هذه هي نسخة الفيدرالية الصحيحة، إذ هناك أشكال وصِيغ متعددة للحكم الذاتي ، وكذلك للفيدرالية.. وهناك من يقول أن الفيدرالية هي شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي… والحقيقة أن الأمور مُتداخلة جدا بين معنى الفيدرالية ومعنى الحُكم الذاتي ولِجِهة التطبيقات أيضا..

بِحسبِ الموسوعة الحُرّة، فـ (الحكم الذاتي): (هو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.. و الحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي..)..

وأما الفيدرالية، أو (الاتحادية) فهي : ( شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية، أو حكومة فيدرالية أو اتحادية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تُعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يُحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية)..

إننا في سورية وبعد الاتفاق على حلٍّ يرضي كافة السوريين ويقوم على التعددية البرلمانية وتداول السُلطة عبر صناديق الاقتراع، وتجاوُز نظام الحُكم الحالي المُطبّق في الدولة، والذي أكلَ الزمان عليه وشرِب، فيمكن توسيع صلاحيات الإدارة المحلية في المحافظات بكل ما تحويهِ من مكونان متعددة عرقية ودينية وغيرها.. بحيث يكون المُحافِظ مُنتخِبا مباشرة من أبناء المُحافظة، وكذلك يكون كل أعضاء مجلس المُحافظة مُنتخبين أصولا في ظل عملية ديمقراطية تعددية كاملة، وكذلك كافة مجالس البلديات في المُدُن والبلدات والقُرى، ويستطيع مجلس المحافظة من محاسبة المحافظ، وإقالتهِ إن لزِم الأمر ويدعو لانتخاب محافظ جديد.. ويستطيعُ أيضا من اتخاذ قرارات تنموية دون الرجوع إلى الوزارات المركزية، والتخفيف ما أمكن من مركزية العمل!.. وهكذا نحافظ على وحدة سورية، ولا يشعر أحدا بالغبن والظلم، ويشارك الجميع في الإدارة وصنع القرار مباشرةً، ولا ندخلُ في لعبة الأعراق والقوميات والطوائف والفيدراليات التي لا يُحمد عقباها!..

فإن كانت أية مشكلة داخل أي بلدٍ، سواء مُشكلة قومية أو عُرقية أو طائفية أو دينية أو سواها، ستدفع للمطالبة بتطبيق الفيدرالية عليها ثم تطالب بتقرير المصير والاستقلال لاحقا، فهذا يعني أن كل بلد في هذا العالم سوف يتشظّى إلى عشرات البُلدان!..