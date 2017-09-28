العميد الركن أحمد رحال: عندما تغضب موسكو !!!

العميد الركن أحمد رحال: كلنا شركاء

مقتل كبير المستشارين الروس وقائد اللواء الخامس الروسي الجنرال فاليري أسابوف مع اثنين من الضباط الروس العقداء في دير الزور أخرج الرئيس بوتين عن برودته السياسية والعسكرية التي يتمتع بها كرجل سابق في الاستخبارات الروسية “كي جي بي”، وافقدته توازنه العسكري قبل السياسي فأقال أربعة من كبار جنرالاته أحدهم قائد القوى الجوية.

غضب بوتين ليس مرده فقط لأخطاء داخلية عبر قرارات قياداته السياسية التي تسبح وتحمد له، وليست ناجمة فقط عن حسابات تكتيكية خاطئة ارتكبتها قيادته العسكرية في حميميم، بل أن بوتين يشعر أنه أصبح على حافة الهاوية بعد زجه بقدراته العسكرية في منطقة تتمتع بحساسية إقليمية ودولية مطلقة وتحتاج لأكبر من قدرات بوتين الاقتصادية التي أخرجها من حساباته.

الاتفاقيات الاقتصادية الخمس التي وقعها رئيس وزراء الأسد عادل خميس في طهران كانت استباقا إيرانيا لحجز جزء من الكعكة الاقتصادية السورية لصالحها، وأكثر ما آلم بوتين هي صفقة احتكار إيران للفوسفات الذي كان يشكل رافدا هاما للاقتصاد السوري فيما سبق وزادت عليه طهران بصفقات بناء مصفاة لتكرير البترول في حمص وترميم محطتا حمص وبانياس النفطيتين القديمتين عدا عن حجزها معظم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعامل المتعثرة في الساحل وحمص والعاصمة دمشق وريفها.

الولايات المتحدة الأمريكية لم تغب عن غضب الدب الروسي الذي أخبره سياسييه أن من يسيطر على سورية ويفرض إرادته السياسية حتى لو عبر الأدوات العسكرية سيكون مسؤولا عن إعادة الإعمار، وأخبروه بالتأكيد أن قرار الغرب وأمريكا بالتحديد: أن لا إعمار ولا دعم في ظل إعادة الأسد للسلطة، وأمام هذا الواقع انتقلت سياسة روسيا من البحث عن حدود سورية المفيدة عسكريا إلى حدود سورية المفيدة اقتصاديا، لكن روسيا سرعان ما أدركت أن أمريكا سبقتها وأن قطار المنافع فاتها او تكاد تلحق بما تبقى.

فالسدود التي تشكل مصدر الغلال الزراعة والطاقة كسد الثورة وسد تشرين وسد البعث تم حجزها للحليف الأمريكي في الشمال ” قوات سورية الديموقراطية” التي سيطرت على معمل كونيكو للغاز وهي تسارع الآن في دير الزور بدعم أمريكي للسيطرة على أهم حقول النفط في الرميلان والهول وكراتشوك والشدادي.

روسيا وحلفائها الذين سارعوا بمد جسر مائي على نهر الفرات لاختصار المعدلات الزمنية بوصول آلتها العسكرية للضفاف الشرقية للنهر والسيطرة على أكثر من 80% من النفط والغاز السوري فوجئت بمعركة تفتحها هيئة تحرير الشام الرافضة لكل بوابات أستانا، معركة في ريف حماه وتعرقل زخمها العسكري في معركة دير الزور وتحد من أريحيتها بنقل القوات إلى الشمال بعد أن انكشف ظهرها ظنا منها أن ما سمي بمناطق خفض التوتر قد أمنت حماية مؤخرة قواتها والبقية الباقية على خطوط التماس في ريف حماه.

فك الحصار عن 26 ضابط ومجند روسي حاصرتهم هيئة تحرير الشام في ريف حماه الشرقي احتاج لتوظيف جهود طائرات ثلاثة مطارات أسدية إضافة إلى الجهد الجوي لطائرات قاعدة حميميم،لإدراك بوتين أن اصطحاب هذا العدد كأسرى إلى مقرات القاعدة يعني كارثة عسكرية لن يستطيع تحمل تبعاتها خصوصا أن كارثة مقتل قائد اللواء الخامس واثنان من ضباطه لم تنس بعد ولم تتم استعادة جثثهم من تنظيم داعش.

روسيا حملت كل تلك الكوارث والنقائص للطرف الأمريكي وذهبت لحد اتهام واشنطن بدعم تنظيم داعش بدير الزور وتقديم الدعم له بالمعلومات لتحديد احداثيات موقع تواجد الضباط الروس قبل مقتلهم في قرية مراط شرقي الفرات، وزادت موسكو باتهاماتها لواشنطن بأن حملتها مسؤولية التنسيق مع هيئة تحرير الشام لفتح معركة ريف حماه الشرقي للحد من الاندفاعة الروسية والأسدية في ريف دير الزور.

من كان بيته من زجاج فلا يضرب الناس بالحجارة

اتهام روسيا وحلفائها لواشنطن بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ليس بجديد وهي من دأبت خلال كل سنوات الثورة باتهام فصائلها بالإرهاب أو دعم الإرهاب، لكن كان من الأجدى لبوتين ومافيات المرتزقة التي يحميها ألا ينس انه منذ أيام قلائل عقد ضباطه وضباط الأسد اتفاقا مع تنظيم داعش في ريف حماه يسمح لمسلحي داعش بالخروج آمنين وهم من تقطعت بهم السبل وحوصروا وكان القاء القبض عليهم أو قتلهم في متناول اليد لكنهم فضلوا فتح الطريق لهم للخروج واستثمارهم في مواقع اخرى، وأيضا هذا الأمر ليس بجديد فقد سبق ذلك قيام حلفاء بوتين في الضاحية الجنوبية وشريكهم الأسد بفك الحصار الذي فرضه الجيش اللبناني على مسلحي داعش في جرود عرسال وتأمين نقلهم مع عائلاتهم إلى دير الزور بالحافلات المكيفة وعندما اعترضت طريقهم طائرات التحالف الدولي وصل الامر بقادة ملالي طهران وميليشيا حزب الله للنواح والتباكي عليهم، وأيضا كان على روسيا ألا تنس أن جواز سفر دخولها لسورية “كما ادعت” هو الحرب على الإرهاب ومحاربة داعش بينما أكدت تقارير كل مراكز الرصد المحلية والإقليمية والدولية، الأرضية والجوية والفضائية أن تنظيم داعش عاش فترة ذهبية بعد التدخل الروسي لأن 95% من ضربات الطيران الروسي والقاذفات الاستراتيجية وصواريخ “كاليبر” التي أطلقتها موسكو من سفنها وغواصاتها في البحر الأسود والمتوسط كانت موجهة ضد مواقع فصائل الجيش الحر والمدنيين والبنية التحتية للمناطق المحررة وأن فقط 5% من الأسلحة وجهت ضد داعش فقط لذر الرماد في العيون.

الغضب الروسي مما لحق باستراتيجية بوتين في سورية لم يستطع أن يقترب من المصالح الأمريكية في الشمال السوري، وحتى قصف معمل الغاز كونيكو المسيطر عليه من قبل ميليشيات “قسد” كان محدودا لأن موسكو تدرك أن المساس بمصالح أمريكا والخروج عن توافقات بوتين_ترامب سيكلفها غاليا، فالرئيس ترامب ذو قرارات مؤلمة وسريعة ومفاجئة وقد تهتز لها موسكو.

امام هذا الواقع جاء تنفيس الغضب الروسي في مدينة إدلب وريفها عبر عملية عسكرية جوية استهدفت الأسواق الشعبية والمراكز الصحية والمشافي ومنظومات الإسعاف والمدارس وبيوت المدنيين، فقتل الأطفال والنساء والشيوخ وشرد الأهالي، حتى أن القصف طال مواقع الفصائل العسكرية المشاركة بأستانا وطال المواقع التي أعطيت إحداثياتها للروس من قبل بعض القادة العسكريين المشاركين بأستانا ظنا منهم أن ذلك سيحميهم من غدر الدب الروسي.

لكن أغرب ما كان في همجية القصف الروسي أنه استهدف بشكل خاص القرى والبلدات والفصائل الرافضة لوجود جبهة النصرة في إدلب كمعرة النعمان وخان شيخون وكفرنبل من البلدات وصقور الشام وفيلق الشام وجيش إدلب الحر من الفصائل.

إدلب دمرت مع ريفها عبر طائرات وصواريخ بوتين الأرضية وصواريخ قاذفاته الاستراتيجية تو95 … لكن إدلب لن تموت.

بوتين قتل الأطفال والشيوخ وقتل النساء … لكن الثورة لن تموت.

من قلب الدمار سنخلق الحياة ومن بين أصابع الموت سنخلق الأمل لأننا شعب يملك العزيمة والتصميم على المتابعة حتى آخر الطريق.

نيرون مات ولم تمت روما ..، وبشار الأسد وحسن نصر الله وبوتين سيموتون ولن تموت دمشق ولا حلب ولا دير الزور ولا كل المدن السورية.

الثورة ستنتصر على بوتين والأسد

الثورة ستنتصر على حسن نصر الله وملالي طهراليس لأننا الأقوى

بل لأننا شعب يمتلك إرادة الحياة ويمتلك إرادة النصر.

العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي