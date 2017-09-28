بالصور.. منظماتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ على قوائم الإرهاب لدى النظام

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كشفت وثائق مسربة عن قيام النظام بوضع العديد من المنظمات والحركات والأحزاب السياسية، على قوائم الإرهاب، مستنداً في ذلك إلى مواقفها الداعمة للثورة، والرافضة لسياسته.

وشملت الوثائق التي نشرها موقع “السورية نت” يوم الثلاثاء الماضي، أسماء عشرات المنظمات المصنفة “إرهابية” لدى النظام، بعضها سورية وأخرى عربية وأجنبية.

وجاء تصنيف هذه الجهات بناءً على حسب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – التابعة للنظام، بتاريخ 29 / 1/ 2017، ويحمل القرار رقم 98/ 18.

ونص القرار على أنه “استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 / 1/ 2017 الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و1373، تُعتمد القائمة التالية كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة”.

وتُشير القوائم المسربة إلى أن عدداً كبيراً من الجهات المصنفة إرهابية، تعمل على إيصال المساعدات إلى السوريين المتضررين جراء عمليات القصف والتهجير، سواءً كانت سورية أم قطرية أم تركية.

وضمت القائمة أيضاً أسماء جمعيات وحركات وأحزاب سياسية، وبينها أسماء معروفة على مستوى الوطن العربي، كـ “حركة النهضة التونسية” التي يرأسها “راشد الغنوشي”، والتي أدانت في مناسبات عدة المجازر التي يرتكبها النظام في سوريا.

كما ورد في القائمة اسم منظمة “آفاز” الدولية المعنية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان في العالم. وقادت هذه المنصة العالمية حملات عديدة منذ 7 سنوات دعت فيها مراراً لمحاسبة نظام بشار الأسد على الانتهاكات التي يرتكبها، وهو ما دفع النظام فيما يبدو إلى اعتبارها جهة “إرهابية”.