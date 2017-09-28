دي ميستورا: الجولة الثامنة من محادثات جنيف بعد قرابة الشهر

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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مساء أمس الأربعاء، أن الجولة الثامنة من محادثات جنيف بين المعارضة والنظام السوري ستجرى بعد قرابة الشهر، محذراً الأطراف في سورية من “أوهام الانتصار”.

وأشار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن التطورات في سورية إلى أنه لا يوجد تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين السوريين حتى الآن. وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من عمليات تنظيم “جبهة النصرة” في إدلب وحماة.

وبحسب موقع العربي الجديد، شدد على أن ترتيبات التهدئة لا يجب أن تقسم سورية، دعا حكومة النظام السوري إلى البرهنة عن رغبتها في تشكيل هيئة حكم. كذلك اعتبر دي ميستورا أنه “من واجب المعارضة السورية أن تعبر بصوت واحد”، داعياً إياها إلى “اغتنام الفرصة التي تقدمها السعودية في سبيل توحيد صفوفها”. وأضاف “حان الوقت للتركيز على عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة”.