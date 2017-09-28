الكونغرس يبتّ اليوم في عقوبات ضد (حزب الله)

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من المقرر أن يبت الكونغرس الأميركي، اليوم، في تشريعين يدعوان لفرض عقوبات جديدة ضد «حزب الله» اللبناني. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، والعضو الديمقراطي البارز إليوت آنجل، قد تقدما بالتشريعين لتبتّ فيهما اللجنة.

ويستهدف التشريع الأول (HR 3329) تقييد قدرة «حزب الله» على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى، بينما يستهدف التشريع الثاني (HR 3342) فرض عقوبات على «حزب الله» على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وقالت مصادر مقربة من الكونغرس إن التشريعين يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولذا يُتوقع أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية كبيرة وسهولة.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرت تشريعاً لمعاقبة «حزب الله» عام 2015 بأغلبية ساحقة دون اعتراض أي نائب في اللجنة. وقال إليوت آنجل في بيان: «لن نجلس صامتين في الوقت الذي تتزايد فيه قوة (حزب الله)».