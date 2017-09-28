فراس الخطيب يقترب من تحطيم رقم أسطورة كويتي

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خطف النجم فراس الخطيب الأنظار وشكل حالة استثنائية في الملاعب الكويتية، ومنذ مغادرته (الكرامة) الحمصي وانتقاله للكويت عام 2002 خاض تجربته الاحترافية الأولى مع نادي النصر، ونجح في التألق مدافعاً بعدها عن ألوان أندية العربي والقادسية والكويت ومن ثم السالمية في الموسم الحالي.

وأشارت “العربية نت” أن الخطيب ساهم بنيل الأندية التي لعب بصفوفها العديد من البطولات، وهو الآن على مشارف إنجازٍ تاريخي بعدما سجل في مسيرته 146 هدفا في مسابقة الدوري، متجاوزاً النجم الكويتي السابق فيصل الدخيل، وبات على أعتاب كسر الرقم التاريخي للدوري الذي يحمله بالتساوي حاليا مع الأسطورة الكويتي جاسم يعقوب.

ولم يكن التقدم بالعمر عائقاً أمام تألّق الخطيب ذي الأربعة والثلاثين عاماً، خاصة أن تصويباته لا تزال تعرف طريق المرمى بعدما سجل هدفين بالجولة الثانية للدوري الكويتي.

ويقول الخطيب إن طموحه في نادي السالمية هو قيادته إلى لقب مسابقة الدوري الغائبة منذ 17 عاما إلى جانب هز شباك القادسية في مباراة الخميس للانفراد بالرقم القياسي كأفضل هداف بتاريخ المسابقة.

فراس الذي سجّل منحازاً لثورة الشعب السوريّ منذ عام 2011، وشارك في فعاليات ثورية في الكويت وتركيا وغيرها، فضّل مؤخراً أن يرتدي قميص المنتخب السوريّ وعاد إلى دمشق (تائباً) من معارضته للنظام وسط ترحيبٍ رسميٍّ من جانب النظام ورفضٍ شعبيٍ من قبل مواليه.