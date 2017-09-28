(قسد) تعلن سيطرتها على معظم مساحة بلدة الصور في دير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

قالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، إن الأخيرة سيطرت على قسمٍ كبيرٍ من بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، بعد معارك ضد “داعش” في إطار حملة “عاصفة الجزيرة”.

وقالت المصادر إن السيطرة على معظم مساحة بلدة الصور جاءت بعد اشتباكات بين قسد وتنظيم داعش منذ يومين، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات في القسم الثاني من البلدة.

وأكدت (قسد) مقتل خمسة عناصر من “داعش” واحتجاز جثتي عنصرين منهم، كما استولت على كمية من الأسلحة والذخائر.

في المقابل، قالت وكالة أعماق المقربة من “داعش” إن عناصره هاجموا مواقع لـ (قسد) في قرية السعد جنوب بلدة الصور، مؤكدةً أن الهجوم الذي بدأ بمفخخة أوقع 11 قتيلاً من (قسد)، ثلاثة منهم أعدمهم التنظيم ميدانياً بعد أسرهم.

وتسعى (قسد) من خلال عمليتها (عاصفة الجزيرة) للسيطرة على المناطق الواقعة شمال نهر الفرات وكانت وصلت إلى مشارف مدينة دير الزور وسيطرت على ضواحيها الشمالية، فيما وصلت إلى نقاط تماس مع قوات النظام قرب قرية مظلوم في شمال شرق مدينة دير الزور.