الفرقة 30 (حرس جمهوري) تطالب شباب حلب بالانضمام

غيث علي: كلنا شركاء

وجّهت قوات النظام يوم أمسٍ الأربعاء، توجيهاً إلى شبان مدينة حلب، مطالبةً المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بالالتحاق بالحرس الجمهوري التابع لقوات النظام.

وجاء في الدعوات التي وزعتها قوات النظام كمنشوراتٍ في مدينة حلب أن أبناء المدينة الملتحقين بقوات النظام ستكون خدمتهم في مدينتهم البعيدة نسبياً عن خطوط التماس مع كتائب الثوار، الأمر الذي أثار حفيظة شبان الساحل حيث يزجّ بهم النظام في معارك على امتداد مساحة سوريا.

وقال المنشور الذي تداوله موالون للنظام إن على العسكريين المدعوين سابقاً للخدمة الاحتياطية لصالح الفرقة 30 مشاة في الحرس الجمهوري، وكذلك المدعوين للخدمة الإلزامية، مراجعة مقر تنظيم الفرقة 30 أو مركز الدورات في ثكنة هنانو لتجنيده في الحرس الجمهوري في حلب.

وأعطت قوات النظام مهلة 30 يوماً للالتحاق بقوات النظام فيما لم تحدد عقوبة مخالفي هذه المدة.

في السياق، قطع اللواء زيد صالح قائد اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب وقائد الفرقة 30 مشاة حرس جمهوري وعداً بتسوية وضع أي “مواطن فار من الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية من أبناء حلب” وخلال شهر اعتباراً من يوم أمس الأربعاء على أن يخدم في الفرقة ضمن حلب.