بلدية لبنانية تشرع بطرد السوريين بجريرة أحدهم

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قررت بلدة مزيارة اللبنانية التابعة لقضاء زغرتا، أمس الأربعاء، “إخلاء البلدة من اللاجئين السوريين”، فيما تتابع عناصر البلدية السوريين في البلدة لطردهم منها.

ونقلت وسائل إعلامية لبنانية عدة مطالبة بلدية مزيارة اللبنانية أي شخص لبناني في البلدة يقوم بتأجير أو كفالة أي لاجئ أو عامل سوري ولأي غاية مالية، بإخلائه من المنزل وإلغاء الكفالة، بعد مقتل شابة لبنانية على يد حارس منزلها السوري.

وبحسب المصادر اللبنانية التقارير، فإن “البلدية أمهلت السكان حتى عصر يوم أمس الأربعاء (27 أيلول/سبتمبر)، لإتمام إخلاء البلدة من السوريين الذين يصل عددهم إلى نحو ألف.

وجاء القرار الذي وُصف بـ “العنصري” للبلدة اللبنانية بعد مقتل الشابة اللبنانية (26 عاماً)، على يدّ حارس سوري يعمل في منزل عائلتها منذ ثلاثة أعوام.

وقال رئيس البلدية مارون دينا لصحيفة “النهار” إن “الاهالي يرفضون الوجود السوري في البلدة وحتى انهم باتوا يمتنعون عن تشغيل اليد العاملة السورية في اي مكان، ونحن في البلدية الى جانب الاهالي وسنتخذ قرارا بضرورة إخلاء بيوت مزيارة من السوريين”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن “الشاب اعترف بجريمته بعد أن كشفت التحقيقات عن خدوش أظافر في جسده، فأقر أنه حاول سرقة منزل الفتاة بغياب ذويها، لكنه لم يجد المبلغ المطلوب فحاول الاعتداء عليها ثم قتلها”.

وكان أهالي مزيارة عثروا يوم الجمعة (22 ايلول) على جثة الشابة ريّا الشدياق في داخل منزل ذويها حيث كانت بمفردها في المنزل، وقد أفاد الطبيبان الشرعيان المكلّفان بالكشف على الجثة، بوجود آثار كدمات وعلامات خنق على جسد الضحيّة، إضافةً إلى حصول عملية اعتداء جنسي عليها.

وحامت الشبهات حول الناطور ب. ح. (مواليد عام 1991، سوري الجنسية) الذي يعمل في المنزل منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة البلدة، وبالتحقيق معه، اعترف بأنه دخل الفيلا يوم الأربعاء (20 ايلول)، في أثناء غياب أصحابها عنها، وذلك بهدف السرقة، لكنه لم يجد أموالاً نقدية لسرقتها.

وبعد تكشف الجريمة فرض السوريون المقيمين هناك على أنفسهم حظر تجوالٍ خوفاً من أي عملياتٍ انتقامية، فيما فرّ المئات منهم من البلدة قبيل بدء البلدية بتطبيق قراراتها بطردهم.

هذا الخنزير الذي ارتكب جريمة بشعة في مزيارة شمال لبنان وهو من كلاب ومؤيدي بشار الجحش pic.twitter.com/8AKUPlOZaU — محمود هرموش (@mahmoud987602) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧