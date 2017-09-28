حمودة الصباغ رئيساً لـ (مجلس الشعب)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

انتخب أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، اليوم الخميس، مرشّح القيادة القطرية لحزب البعث (حمودة الصباع) لرئاسة المجلس، بعد نحو شهرين من الإطاحة بهدية عباس التي كانت أول امرأة تتولى هذه المهمة.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إن المجلس يعقد دورته العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني وانتخب خلالها حمودة الصباغ رئيساً له.

وكان ترشح لرئاسة المجلس كل من نضال حميدي وأحمد مرعي وحمودة الصباغ ووضاح مراد، فيما لم تعلن الوكالة الرسمية عدد الأصوات التي حازها بقية المرشحين مكتفيةً بإعلان فوز مرشح القيادة القطرية.

وكان مجلس الشعب أصدر في 20 تموز/يوليو الماضي قرارا يقضي بإعفاء الدكتورة هدية عباس من منصبها كرئيسٍ للمجلس.

وكانت قيادة (البعث) القطرية عقدت أمس اجتماعاً لاختيار مرشحها لمنصب رئيس مجلس الشعب، وترشح 10 شخصيات، هم: (محمد زاهر اليوسفي، صفوان قربي، سلام سنقر، عبود الشواح، حمودة الصباغ، عبد السلام دهموش، الياس مراد، جمال القادري، فاطمة خميس، ومشعل الحمو)، قبل أن يتسحب سبعة منهم ليبقى التصويت على أسماء كل من “صفوان قربي”، “الياس مراد”، و”حمودة الصّباغ” الذي فاز بنتيجة التصويت ليكون مرشح البعث لرئاسة المجلس.

وحمودة الصباغ من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012 ويحمل إجازة جامعية في الحقوق، ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.