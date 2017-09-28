(داعش) يعلن أسر عنصرين روسيين ومقتل ثالث في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

شن تنظيم “داعش” اليوم الخميس، هجوماً واسعاً على مواقع قوات النظام في بلدة الشولا جنوب غرب مدينة دير الزور، فيما أكدت وكالة “أعماق” أن عناصر التنظيم أسروا جنديين روسيين وثالثٌ من قوات النظام في البلدة، كما أكدت مقتل عنصر روسي هناك.

وأكدت شبكة “ديري نيوز” التي يديرها ناشطون من دير الزور، أن التنظيم انتزع السيطرة على بلدة الشولا بعد معارك مع قوات النظام والروس، مؤكدةً أسر عنصرين من القوات الروسية في المنطقة.

وقال ناشطو الشبكة إن التنظيم علّق سبع جثث لعناصر من قوات النظام على مدخل مدينة دير الزور ممن قتلوا في معارك بلدة الشولا بينما أعدم التنظيم ذبحاً أحد الأسرى أمام جموعٍ من المدنيين.

المصدر أضاف أن “داعش” استهدف في الوقت نفسه قوات النظام في قرية المفخخة بعربة مفخخة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

بالعودة إلى وسائل إعلام التنظيم، فقد اكدت وكالة أعماق مقتل 15 عنصراً من قوات النظام وإصابة آخرين بالهجوم في بلدة المريعية جنوب شرق دير الزور. كما أكدت سقوط قتيل من القوات الروسية وأسر اثنين آخرين.