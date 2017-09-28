النظام ينعى 3 طيارين قُتلوا في حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام اليوم الخميس، ثلاثة ضباطٍ طيارين من قوات النظام قالوا إنهم قُتلوا في المعارك ضدّ كتائب الثوار بحماة، فيما أكدت مصادر متطابقة أنهم من طاقم المروحية الهجومية التي سقطت قبل يومين شمال حماة وتبنى “جيش العزة” عملية إسقاطها.

وشيعت قرية الزاملية في ريف مصياف اليوم العميد الطيار عماد علي (أبو حسين) دون الإشارة إلى طريقة مقتله، واكتفت الشبكات الإخبارية الموالية للنظام بالقول إنه قُتل في ريف حماة.

كما نعى موالون للنظام الرائد الطيار خضر مجد معروف الذي ينحدر من محافظة طرطوس، وتحديداً من قرية فجليت في ناحية الدريكيش.

ثالث الطيارين الذين نعاهم موالو النظام هو الرائد فاطر علي خليفة وهو ضابط فني مختص بميكانيك الطيارات، وينحدر من قرية نهر البارد في ريف حماة الغربي.

وكانت كتائب الثوار أعلنت مساء الثلاثاء إسقاط طائرة مروحية في ريف حماة الشمالي، إثر استهدافها بصاروخ موجه، وقال “جيش العزة” في بيان له “بعملية نوعية تمكنت كتيبة الـ (م.د) من إسقاط طائرة مروحية جنوب رحبة خطاب بصاروخ مضاد للدروع (تاو)”؟

وأفاد ناشطون بأن المروحية سقطت بين بلدتي خطاب وأرزة جنوب شرق بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي، بعد أن تم استهدافها بصاروخ موجه من قبل “جيش العزة” وهي على ارتفاع 20 مترا عن سطح الأرض، بين قرية المصاصنة ومدينة حلفايا.