اجتماعات في درعا تبحث إعادة تفعيل معبر نصيب

إياس العمر: كلنا شركاء

عقدت لجنة مفاوضات معبر (نصيب) الحدودي صباح اليوم الخميس (28 أيلول/سبتمبر) اجتماعها الأول في مدينة (بصرى الشام) شرق درعا.

وجاء هذا الاجتماع بعد عودت اللجنة من الأردن حيث جرت مفاوضات مع الحكومة الأردنية بخصوص المعبر، وضم الاجتماع الوفد الممثل للفعاليات الثورية من طرف، ومسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدني والوجهاء من طرف آخر، وقد نقل أعضاء الوفد للحضور آخر التطورات والعرض المقدم لهم.

الناشط محمد المقداد قال لـ (كلنا شركاء) إن الاجتماع غير رسمي وكان الهدف منه التجهيز لاجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مختلف الفعاليات في المناطق المحررة ويهدف للخروج بموقف واضح حول إعادة فتح المعبر والآلية المطلوبة لتفعيل المعبر.

وأضاف المقداد أن اجتماع اليوم كان برئاسة رئيس مجلس محافظة درعا الحرة (علي الصلخدي)، وقد أكد للحضور بأن الوفد المفاوض و الذي عاد مؤخرا من الأردن لم يتخذ أي قرار، وبأنه أبلغ بقية الأطراف في المفاوضات أن قبول أو رفض افتتاح المعبر مرهون بموقف الفعاليات الثورية والحاضنة الشعبية على الأرض.

وجرى خلال الأيام الماضية جولات من المفاوضات بين وفد المفاوضات الممثل للفعاليات الثورية في حوران من طرف والدول الضامنة لاتفاق الهدنة الموقع بـ 9 تموز/يوليو الماضي من طرف آخر، والتي تمخض عنها أن إعادة تفعيل معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن أصبحت مسألة وقت.