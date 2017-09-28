كتائب الثوار تصدّ هجوماً واسعاً للنظام في جبل الشيخ

محمد كساح: كلنا شركاء

قالت فصائل الثوار في جبل الشيخ إنها تمكنت من صد هجمات عنيفة قام بها النظام يوم الخميس، على مزرعة بيت جن وسط قصف عنيف من قبل النظام على المنطقة التي تعتبر آخر معاقل المعارضة في جبل الشيخ.

وتحدث “اتحاد قوات جبل الشيخ”، وهو تجمع عسكري لكافة الفصائل العاملة في المنطقة، من خلال قناته في “تلغرام” عن صد مقاتليه لمحاولة توغل النظام على المحور الشمالي والشمالي الغربي لمزرعة بيت جن مؤكدا حدوث هروب جماعي لقوات النظام على وقع ضربات الاتحاد على حد قوله.

ونفى اتحاد قوات جبل الشيخ ما تناقلته صفحات موالية للنظام عن سيطرة قوات النظام على نقطة جديدة على أطراف بيت جن. مؤكدا أن جنوده تمكنوا من “دحر الميليشيات الطائفية، وأسود الحرمون مرابطون في النقطة التي تبنت قوات النظام تحريرها”.

ويوم الجمعة الماضي أرسل النظام تعزيزات ضخمة إلى محيط بيت جن حيث اندلع القتال منذ يوم السبت بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف أدى لحدوث دمار هائل طال منازل المدنيين والبنى التحتية خلفته مروحيات النظام وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

وتعرضت المنطقة اليوم لاستهدافها بأربعة براميل متفجرة وذلك رداً من النظام على فشله في اقتحامها بينما تحدثت تقارير صحفية عن استهداف الطيران المروحي عن طريق الخطأ إحدى تجمعات النظام على أطراف المنطقة بأربعة براميل مماثلة.

ويفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.

وحاول النظام خلال الأشهر الماضية شن هجمات عنيفة على كل من بيت جن ومغر المير من خلال محاولته التقدم في محوري الزيات والضهر الأسود لكن دون جدوى.